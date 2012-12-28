Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Двух подростков ссадили с автобуса и отправили в токсикологию
Происшествия
16-летний мотоциклист столкнулся с машиной 88-летнего водителя
Происшествия
49-летний липчанин перевел мошенникам 7,4 миллиона рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: гибель 19-летней мотоциклистки, передача Военного городка и спасение девушки с анорексией
Общество
На Стаханова сбили неизвестного
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: концерт Игоря Бутмана и свадебный бум
Общество
ФАС и мэрия намерены дать бой липецким продавцам вейпов, кальянов и сигарет
Общество
Липчане сидят без воды: «РИР Энерго» и УК «Перспектива» не могут договориться, кому чинить трубу
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Общество
Читать все
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
36-летний липчанин хотел обокрасть квартиру и установил за ней видеонаблюдение
Происшествия
41-летний телефонный террорист получил два года ограничения свободы
Происшествия
У банкомата 20-летний парень обманул на 45 000 рублей полуслепого пенсионера
Происшествия
Липчанин решил погреться у вечного огня в Краснодаре
Происшествия
С начала 2025 года из плена вернулись девять жителей области
Общество
Каждый городской чиновник обходится налогоплательщикам в среднем в миллион рублей
Общество
Водителя из Московской области пока оштрафовали на 15 000 рублей за езду по встречке на кольце Катукова
Происшествия
Футбольный клуб «Рубин» требует с грязинца 370 000 рублей
Общество
Читать все
Происшествия
55
8 минут назад
1

Уроженец Данкова взял у знакомых более восьми миллионов на бизнес и спрятался во Владимирской области

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Чтобы задержать подозреваемого оперативники привлекли спецподразделение Росгвардии.

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационных компьютерных технологий УМВД России по Липецкой области совместно с бойцами Росгвардии задержали 33-летнего уроженца Данкова, подозреваемого в крупном мошенничестве. Операция по задержанию проходила во Владимирской области.

По данным следствия, в декабре 2022 года мужчина убедил знакомого вложить почти 4,5 млн рублей в якобы перспективный бизнес по продаже автомобилей и металла. В течение года «инвестор» вкладывался в бизнес но ни процентов с вложений, ни собственных денег так и не дождался.

Позже полиция выявила еще двух потерпевших, которые передали данковчанину свыше 3,7 млн рублей под те же ложные обещания.

Скрываясь от ответственности, мужчина переехал во Владимирскую область, но оперативники вышли на его след и задержали.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Суд избрал данковчанину меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Следствие продолжает устанавливать все эпизоды преступной деятельности задержанного», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
мошенничество
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А
3 минуты назад
Сами лохи отдали деньги
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить