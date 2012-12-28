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Происшествия
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8 минут назад
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Уроженец Данкова взял у знакомых более восьми миллионов на бизнес и спрятался во Владимирской области
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Чтобы задержать подозреваемого оперативники привлекли спецподразделение Росгвардии.
По данным следствия, в декабре 2022 года мужчина убедил знакомого вложить почти 4,5 млн рублей в якобы перспективный бизнес по продаже автомобилей и металла. В течение года «инвестор» вкладывался в бизнес но ни процентов с вложений, ни собственных денег так и не дождался.
Позже полиция выявила еще двух потерпевших, которые передали данковчанину свыше 3,7 млн рублей под те же ложные обещания.
Скрываясь от ответственности, мужчина переехал во Владимирскую область, но оперативники вышли на его след и задержали.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Суд избрал данковчанину меру пресечения в виде содержания под стражей.
«Следствие продолжает устанавливать все эпизоды преступной деятельности задержанного», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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