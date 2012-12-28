Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду

9 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители центральных районов, Карьера, Дикого: всего с неудобствами столкнутся потребители 33 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1, 1а, вл. 2, 2в, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 по улице Лутова, № 69 по улице Советской, № 77а по улице Гагарина, №№ 1, 3, 5 по улице Качалова, № 22 по улице Комсомольской, №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 по улице Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 4 по улице Горняцкой, №№ 1, 4, 7, 23, 25, 26 по улице Шкатова, №№ 7, 10 по улице 4-й Пятилетки, №№ 1, 3, 5 по улице Кротевича. № 31 по улице Орловской, №№ 2, 2а, 2б, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23 по улице Гайдара, № 6а по улице Луначарского, №№ 5, 6, 8, 10 по улице Нахимова, №№ 2, 4 по улице Амурской.В этот же период подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора улиц Киевской, Верхней, Чаплыгина, Джамбула, Комсомольской, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Фрунзе, Шмидта, Пригородной, Кочубея, Школьной, Морозова, Шкатова, Орловской, Короленко, 4-й Пятилетки, Антипова, Гайдара, Амурской, Луначарского, Нахимова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.9 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в. 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников.