У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе
Общество
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
Происшествия
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Здоровье
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
Общество
На борьбу с первым снегом в Липецке ночью вывели 19 пескоразбрасывателей и пять тракторов
Общество
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Здоровье
Легендарные лужи Липецка
Общество
«Тревожность» — главное слово уходящего года в России
Общество
Липецкая область попала на 34 место по доступности покупки нового автомобиля
Экономика
Уже 73 класса в липецких школах перешли на дистанционку
Общество
Пьяный дебошир плевался в полицейских и ударил одного ногой в грудь
Происшествия
В Липецке заработала предновогодняя «горячая линия»
Общество
Сила духа и спортивное единство царили на гранд-финале адаптивной лиги в Липецке
Общество
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Придавленный «ВАЗом» липчанин был самозанятым и зарабатывал разборкой автомобилей
Происшествия
Общество
224
20 минут назад

Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду

9 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители центральных районов, Карьера, Дикого: всего с неудобствами столкнутся потребители 33 улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1, 1а, вл. 2, 2в, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 по улице Лутова, № 69 по улице Советской, № 77а по улице Гагарина, №№ 1, 3, 5 по улице Качалова, № 22 по улице Комсомольской, №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 по улице Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 4 по улице Горняцкой, №№ 1, 4, 7, 23, 25, 26 по улице Шкатова, №№ 7, 10 по улице 4-й Пятилетки, №№ 1, 3, 5 по улице Кротевича. № 31 по улице Орловской, №№ 2, 2а, 2б, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23 по улице Гайдара, № 6а по улице Луначарского, №№ 5, 6, 8, 10 по улице Нахимова, №№ 2, 4 по улице Амурской. 

В этот же период подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора улиц Киевской, Верхней, Чаплыгина, Джамбула, Комсомольской, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Фрунзе, Шмидта, Пригородной, Кочубея, Школьной, Морозова, Шкатова, Орловской, Короленко, 4-й Пятилетки, Антипова, Гайдара, Амурской, Луначарского, Нахимова.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

9 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в. 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников. 

Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
