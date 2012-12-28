40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Общество
20 минут назад
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
9 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители центральных районов, Карьера, Дикого: всего с неудобствами столкнутся потребители 33 улиц, сообщили в компании.
В этот же период подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора улиц Киевской, Верхней, Чаплыгина, Джамбула, Комсомольской, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Фрунзе, Шмидта, Пригородной, Кочубея, Школьной, Морозова, Шкатова, Орловской, Короленко, 4-й Пятилетки, Антипова, Гайдара, Амурской, Луначарского, Нахимова.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
9 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в. 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников.
