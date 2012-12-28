В Липецкой области сухая и безветренная погода

Температура воздуха по-прежнему выше нормы.





В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона, будет преимущественно без осадков.Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, утром местами туман. Ветер ночью переменный, слабый, днем восточный, 4-9 м/сек. Ночью на улице — от -4 до +1 градусов, днем — от -2 до +3.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, утром туман. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем — около 0.День 6 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 31 градус мороза.