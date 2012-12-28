Все новости
Дети подожгли поролон: окончательная версия трагедии на улице Адмирала Макарова
«ВЭБ.РФ» требует с владельца «L`CITY» 1,2 миллиарда рублей
Сегодня в Липецке: шанс найти работу, прощальный банкет по случаю увольнения
Cотрудник ФСИН доставлял осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries»
Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Пожарный гидрант заливал водой дорогу-дублёр проспекта Победы
«Мы заложники старого фонда города и этим стали пользоваться и кошмарить обычных людей»
29-летнего псковича будут судить за кражу топлива из нефтепровода в Липецкой области
Двое подростков кирпичом разбили камеру наблюдения
Статистика: в Липецкой области сократилось производство электроники, оптики, автотранспортных средств
Жильцы дома на улице Фрунзе добились закрытия бани
В Липецке на линию вышел новый автобус
После звонка от «сотового оператора» ельчанин лишился 215 000 рублей
166 липчанам было слишком шумно и они пожаловались в Роспотребнадзор
Повредивших камеру парней уже нашли
Пенсионер обложил соседку матом — его оштрафовали
В Липецке с 1 декабря ищут 42-летнюю женщину
Рынок страхования в Липецкой области вырос на 28%
В Липецкой области сухая и безветренная погода
40 минут назад
1

В Липецкой области сухая и безветренная погода

Температура воздуха по-прежнему выше нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона, будет преимущественно без осадков.
Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, утром местами туман. Ветер ночью переменный, слабый, днем восточный, 4-9 м/сек. Ночью на улице — от -4 до +1 градусов, днем — от -2 до +3. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, утром туман. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем — около 0.

День 6 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 31 градус мороза. 

King
6 минут назад
Инвалидам и пожилым людям отсутствие сугробов и гололеда – просто подарок.
