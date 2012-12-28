Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Статистика: в Липецкой области сократилось производство электроники, оптики, автотранспортных средств
Общество
167
18 минут назад
1
166 липчанам было слишком шумно и они пожаловались в Роспотребнадзор
Иногда нарушителей тишины наказывают.
«Повышенный уровень звука не только неприятен, но может привести к серьезным физиологическим нарушениям в организме. Основными являются жалобы жителей на шум от инженерно-технологических коммуникаций жилых зданий: работу отопительного оборудования, лифтов, а также систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания, встроенных или пристроенных к жилым домам, шум от автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, шум от близко расположенных к жилых домам строительных площадок», — отмечают в Роспотребнадзоре.
Зачастую причинами повышенного уровня шума являются недостаточность шумозащитных мероприятий на стадии проектирования, монтаж оборудования с отступлением от проектных решений, неудовлетворительный контроль за эксплуатацией оборудования.
0
0
0
0
1
Комментарии (1)