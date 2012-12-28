166 липчанам было слишком шумно и они пожаловались в Роспотребнадзор

Иногда нарушителей тишины наказывают.

За 10 месяцев в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области поступило 166 жалоб на шум. В 17 случаях виновные получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а в одном на нарушителя даже составили административный протокол.«Повышенный уровень звука не только неприятен, но может привести к серьезным физиологическим нарушениям в организме. Основными являются жалобы жителей на шум от инженерно-технологических коммуникаций жилых зданий: работу отопительного оборудования, лифтов, а также систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания, встроенных или пристроенных к жилым домам, шум от автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, шум от близко расположенных к жилых домам строительных площадок», — отмечают в Роспотребнадзоре.Зачастую причинами повышенного уровня шума являются недостаточность шумозащитных мероприятий на стадии проектирования, монтаж оборудования с отступлением от проектных решений, неудовлетворительный контроль за эксплуатацией оборудования.