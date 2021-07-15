Все новости
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Происшествия
В селе Ленино от побоев умер 50-летний мужчина
Происшествия
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Общество
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Происшествия
Усадебный дом на Интернациональной отремонтируют под бизнес-центр
Общество
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Гейзер под своими окнами сняли жители улицы Липовской
Общество
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
Статистика: треть жителей Липецкой области старше 19 лет имеет ожирение
Общество
В Липецке слёт «Движения Первых» собрал 800 участников
Общество
7 лет колонии получил липчанин, убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге
Происшествия
Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
Общество
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +8
Погода в Липецке
Двух закладчиков задержали в Липецке полицейские
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1
Общество
В Лебедянском округе поврежден газопровод: отключенными оставались четыре села
Происшествия
Общество
446
сегодня, 07:00
6

Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?

Горожан ждут концерты в честь матерей, спектакль без слов и кинопремьеры.

Небольшой дождь

Днём в Липецке – от +4 до +6 градусов, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

DSC0630212.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 15 микрорайон, 1/2, 1/3, 1/4, 4/2, 19, 27, 29 31, 32, 33, 34;
- ул. Айвазовского, 7;
- ул. Б. Хмельницкого, 1, 1а, 2, 3, 4, 10;
- ул. Гагарина, 37, 39, 51/3, 51/2;
- ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61;
- ул. Достоевского, 71;
- ул. Зегеля, 9а, 9а/1, 11, 13, 13а, 15, 17, 21а, стр. 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27/1, 27/2, 28, 30, 30а;
- ул. Крылова, 63, 63а;
- ул. Нижняя Логовая, 7, 9, 11;
- ул. Папина, 1а, 1б, 2, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 17б;
- ул. Плеханова, 3, 5;
- ул. Семашко, 1, 3, 5, 5/2, 5/3, 5в, 6, 7, 7/2, 8, 8а, 10/2,
- ул. Союзная, 3;
- ул. Ю.Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б;
- пл. Плеханова, 1, 1а, 1б;
- пр-т Победы 20, 22, 22а;
- пр-д Строителей, 29.

DSC_257712.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Биологической, Буденного, Б. Хмельницкого, Доватора, Достоевского, Зоологической, Индустриальной, Крылова, Мирной, Небесной, Перова, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Союзной, Сырской, Урожайной, переулка Рядового.
В селе Сырском придется терпеть без удобств жителям улиц Калинина и Пролетарской.

Отключение света

С 10:00 обесточат: 

- ул. Адмирала Апраксина, 51;
- ул. А. Мартынова, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13;
- ул. Ангарская, 59, 61;
- ул. Барковского;
- ул. Братьев Сенявиных, 17, 19, 21, 23;
- ул. В. Высоцкого, 5, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33;
- ул. Заповедная;
- ул. Знаменская, 6, 11, 15;
- ул. И. Мазурука, 8, 12, 32, 51, 59;
- ул. Краеведческая, 13а;
- ул. Ленина (Сселки), 172.
- ул. Михаила Кольцова;
- ул. Московская, 79, 81б, 83, 83а;
- ул. М. Цветаевой, 1, 9, 16, 17;
- ул. Сибирская, 5, 8;
- ул. Хрустальная, 4, 6, 11, 12, 47;
- ул. Юношеская, 16, 50;
- Елецкое шоссе;
- пер. Благодатный, 1д, 1е, 2а, 5;
- пер. Краснозоренский;
- пер. Лазурный, 6;
- пер. Новогодний, 7;
- пер. Поэтический, 4;
- пер. Сказочный, 1;
- Садоводчество «Коммунальник»;
- СНТ «Светлана»;
- Садоводчество «Тепличное»;
- Садоводчество «Цементник».

0J2A6236 копия.jpg

Пробки

Заторы у нас, как праздник – каждый день. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать проблемные места.


Прямая линия

В 12:00 глава региона Игорь Артамонов выйдет на связь с жителями и проведёт прямую линию. Она будет доступна здесь.

111.jpg

Вопросы всё ещё можно будет задать по телефону 8-800-450-48-00.

Ко Дню матери

В 17:45 в театре танца «Казаки России» состоится благотворительный концерт «Мамино сердце», посвящённый Дню матери (0+).

DSC_4294.JPG

Празднику мам будет посвящено ещё несколько сегодняшних мероприятий. В 16:00 в филиале ДК «Матыра» на улице Писарева, 16 состоится торжественное выступление местных артистов «Самым любимым и единственным!» (0+).

В 18:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) – праздничный концерт (0+).

Путешественница

В 16:00 в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов 15/3) состоится очередное заседание клуба «Живи. Путешествуй. Люби» (16+).

Перед собравшимися выступит Александра Аюпова, называющая себя путешественницей. Она расскажет о поездке в Казань.

nastolnaja_medal_k_1000_letiju_kazani.jpg

Всё же здорово, что общество в России не деградирует, а развивается такими семимильными шагами. Вот уже и поездка в Татарстан становится экзотикой, которой посвящают целые встречи с публикой. Не то что раньше – купил билет и поехать посмотреть. Наверное, скоро полные залы будут собирать отчёты участников экспедиций в Лебедянь и Тербуны. Вход на мероприятие свободный.

Спектакль без слов

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся эко-спектакль «Прикосновение» от Театра Под Деревом (12+).

2s8RgjGAs04.jpg

А вы уже бывали на спектакле без слов? Плюс, у него необычные декорации — дары самой природы: коряги, омытые водой, перья птиц, камни и керамика.

Вакцинация

Сегодня липчане вновь могут сделать прививку против гриппа. Мобильные пункты будут работать с 10:00 до 13:00 по адресам:

- МФЦ (ул. Генерала Меркулова, 45 а).
- ТРЦ «Л-Сити» (ул. 50 лет НЛМК, 4 а).

WhatsApp Image 2021-07-15 at 11.54.14.jpeg

Деньги вместо отпуска

66% липчан поддерживают идею о выплате денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска, выяснили в SuperJob. Напомним, что сейчас просто взять деньги нельзя, требуется ежегодно брать отпуск.

0J2A0589 копия.jpg

11% высказались против этого предложения, 23% затруднились с ответом. «Работодатели будут этим злоупотреблять. Не давать уйти в отпуск, а просто выплачивать деньги за него в конце года». К слову, среди работников, у которых к концу года останутся неиспользованные дни отпуска, поддержка инициативы достигает 74%, а у кого ничего не остаётся – значительно меньше - 63%.

Добавим, что опросы SuperJob – теоретические. На самом деле – кто у россиян будет спрашивать, если инициатива серьёзная?

Кинопремьеры

По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы, в том числе те, которые мы вам представим.

«Письмо Деду Морозу». Россия, 2025. Семейная комедия. Режиссёр Кирилл Кузин (6+).

В жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь — одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться, и в опасности оказываются не только сам Петр, но и его семья и, возможно, весь мир!

В ролях: Наталья Орейро, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин.

 
«По-братски». Россия, 2025. Комедия. Режиссёры Оксана Лахно, Филипп Абрютин (12+).

Антон и Света Лебедевы приняли ответственное решение: они хотят развестись. Из-за бюрократических проблем им необходимо отправиться в путешествие в далекий северный городок Нежногорье, где их когда-то поженили. К ним на выручку приходит безумная соседская семейка — Валентин и Варвара Бублики, а также их озорной сын Платон Валентинович, которые случайно отправляются по тому же маршруту. Антон и Света вынуждены согласиться поехать с ними, не предполагая, какие безумные приключения ждут их на этом пути.

В ролях: Оксана Щербакова, Денис Бузин, Ирина Темичева.

 
«Есть только МиГ». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Александр Жигалкин (12+).

1944 год. После госпиталя или из-за проблем со зрением и речью нескольких офицеров «списывают» на ложный аэродром. Этот аэродром гитлеровцы принимают за настоящий, и летчик Иван Поливанов узнает об этом в самый неподходящий момент.

В ролях: Алексей Шевченков, София Лопунова, Владимир Ильин.

Дорогие липчане! Рабочая неделя перевалила свой экватор, но ещё столько событий успеет произойти! И за всем этим нужно следить – удобнее всего на GOROD48. Мы работаем 24/7, наша специальность – новости. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас снова и снова.
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
1

Сначала новые
Может
23 минуты назад
Лучше послушать комика какого нибудь,он хоть правду расскажет.
Ответить
ГОСТЬ53
33 минуты назад
Ах, если бы она была прямая...
Ответить
Гость
33 минуты назад
Наверняка заранее подготовленное выступление с готовыми ответами. Так как на не предвиденные вопросы ответов нет. Почему нет трансляции по телевизору???
Ответить
Знающий
42 минуты назад
Сегодня будет цирк с подставными звонками и заготовленными ответами- посмотрите не пожалеете))))
Ответить
А
58 минут назад
Все вранье. Не стыдно?
Ответить
RUKA
48 минут назад
В Липецке не будет дождя и никому не отключат холодную воду? Губернатор не явится на прямую линию? На экраны кинотеатров выйдут другие фильмы, а не эти? Песши исчо))))
Ответить
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
