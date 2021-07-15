Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?

Горожан ждут концерты в честь матерей, спектакль без слов и кинопремьеры.

Днём в Липецке – от +4 до +6 градусов, облачно с прояснениями, небольшой дождь.









Отключение воды





С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- пр-д Строителей, 29.









Отключение света





С 10:00 обесточат:

- Садоводчество «Цементник».









В 12:00 глава региона Игорь Артамонов выйдет на связь с жителями и проведёт прямую линию. Она будет доступна здесь













Вопросы всё ещё можно будет задать по телефону 8-800-450-48-00.

В 17:45 в театре танца «Казаки России» состоится благотворительный концерт «Мамино сердце», посвящённый Дню матери (0+).









Перед собравшимися выступит Александра Аюпова, называющая себя путешественницей. Она расскажет о поездке в Казань.









В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся эко-спектакль «Прикосновение» от Театра Под Деревом (12+).













- МФЦ (ул. Генерала Меркулова, 45 а).

- ТРЦ «Л-Сити» (ул. 50 лет НЛМК, 4 а).













66% липчан поддерживают идею о выплате денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска, выяснили в SuperJob. Напомним, что сейчас просто взять деньги нельзя, требуется ежегодно брать отпуск.













11% высказались против этого предложения, 23% затруднились с ответом. «Работодатели будут этим злоупотреблять. Не давать уйти в отпуск, а просто выплачивать деньги за него в конце года». К слову, среди работников, у которых к концу года останутся неиспользованные дни отпуска, поддержка инициативы достигает 74%, а у кого ничего не остаётся – значительно меньше - 63%.





Добавим, что опросы SuperJob – теоретические. На самом деле – кто у россиян будет спрашивать, если инициатива серьёзная?





«По-братски». Россия, 2025. Комедия. Режиссёры Оксана Лахно, Филипп Абрютин (12+).





«Есть только МиГ». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Александр Жигалкин (12+).

Дорогие липчане! Рабочая неделя перевалила свой экватор, но ещё столько событий успеет произойти! И за всем этим нужно следить – удобнее всего на GOROD48. Мы работаем 24/7, наша специальность – новости. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас снова и снова.

- ул. 15 микрорайон, 1/2, 1/3, 1/4, 4/2, 19, 27, 29 31, 32, 33, 34;- ул. Айвазовского, 7;- ул. Б. Хмельницкого, 1, 1а, 2, 3, 4, 10;- ул. Гагарина, 37, 39, 51/3, 51/2;- ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61;- ул. Достоевского, 71;- ул. Зегеля, 9а, 9а/1, 11, 13, 13а, 15, 17, 21а, стр. 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27/1, 27/2, 28, 30, 30а;- ул. Крылова, 63, 63а;- ул. Нижняя Логовая, 7, 9, 11;- ул. Папина, 1а, 1б, 2, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 17б;- ул. Плеханова, 3, 5;- ул. Семашко, 1, 3, 5, 5/2, 5/3, 5в, 6, 7, 7/2, 8, 8а, 10/2,- ул. Союзная, 3;- ул. Ю.Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б;- пл. Плеханова, 1, 1а, 1б;- пр-т Победы 20, 22, 22а;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Биологической, Буденного, Б. Хмельницкого, Доватора, Достоевского, Зоологической, Индустриальной, Крылова, Мирной, Небесной, Перова, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Союзной, Сырской, Урожайной, переулка Рядового.В селе Сырском придется терпеть без удобств жителям улиц Калинина и Пролетарской.- ул. Адмирала Апраксина, 51;- ул. А. Мартынова, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13;- ул. Ангарская, 59, 61;- ул. Барковского;- ул. Братьев Сенявиных, 17, 19, 21, 23;- ул. В. Высоцкого, 5, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33;- ул. Заповедная;- ул. Знаменская, 6, 11, 15;- ул. И. Мазурука, 8, 12, 32, 51, 59;- ул. Краеведческая, 13а;- ул. Ленина (Сселки), 172.- ул. Михаила Кольцова;- ул. Московская, 79, 81б, 83, 83а;- ул. М. Цветаевой, 1, 9, 16, 17;- ул. Сибирская, 5, 8;- ул. Хрустальная, 4, 6, 11, 12, 47;- ул. Юношеская, 16, 50;- Елецкое шоссе;- пер. Благодатный, 1д, 1е, 2а, 5;- пер. Краснозоренский;- пер. Лазурный, 6;- пер. Новогодний, 7;- пер. Поэтический, 4;- пер. Сказочный, 1;- Садоводчество «Коммунальник»;- СНТ «Светлана»;- Садоводчество «Тепличное»;Заторы у нас, как праздник – каждый день. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать проблемные места.Празднику мам будет посвящено ещё несколько сегодняшних мероприятий. В 16:00 в филиале ДК «Матыра» на улице Писарева, 16 состоится торжественное выступление местных артистов «Самым любимым и единственным!»В 18:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) – праздничный концертВ 16:00 в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов 15/3) состоится очередное заседание клуба «Живи. Путешествуй. Люби»Всё же здорово, что общество в России не деградирует, а развивается такими семимильными шагами. Вот уже и поездка в Татарстан становится экзотикой, которой посвящают целые встречи с публикой. Не то что раньше – купил билет и поехать посмотреть. Наверное, скоро полные залы будут собирать отчёты участников экспедиций в Лебедянь и Тербуны. Вход на мероприятие свободный.А вы уже бывали на спектакле без слов? Плюс, у него необычные декорации — дары самой природы: коряги, омытые водой, перья птиц, камни и керамика.Сегодня липчане вновь могут сделать прививку против гриппа. Мобильные пункты будут работать с 10:00 до 13:00 по адресам:По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы, в том числе те, которые мы вам представим.Россия, 2025. Семейная комедия. Режиссёр Кирилл КузинВ жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь — одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться, и в опасности оказываются не только сам Петр, но и его семья и, возможно, весь мир!Наталья Орейро, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин.Антон и Света Лебедевы приняли ответственное решение: они хотят развестись. Из-за бюрократических проблем им необходимо отправиться в путешествие в далекий северный городок Нежногорье, где их когда-то поженили. К ним на выручку приходит безумная соседская семейка — Валентин и Варвара Бублики, а также их озорной сын Платон Валентинович, которые случайно отправляются по тому же маршруту. Антон и Света вынуждены согласиться поехать с ними, не предполагая, какие безумные приключения ждут их на этом пути.Оксана Щербакова, Денис Бузин, Ирина Темичева.1944 год. После госпиталя или из-за проблем со зрением и речью нескольких офицеров «списывают» на ложный аэродром. Этот аэродром гитлеровцы принимают за настоящий, и летчик Иван Поливанов узнает об этом в самый неподходящий момент.Алексей Шевченков, София Лопунова, Владимир Ильин.