Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
Горожан ждут концерты в честь матерей, спектакль без слов и кинопремьеры.
Днём в Липецке – от +4 до +6 градусов, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Айвазовского, 7;
- ул. Б. Хмельницкого, 1, 1а, 2, 3, 4, 10;
- ул. Гагарина, 37, 39, 51/3, 51/2;
- ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61;
- ул. Достоевского, 71;
- ул. Зегеля, 9а, 9а/1, 11, 13, 13а, 15, 17, 21а, стр. 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27/1, 27/2, 28, 30, 30а;
- ул. Крылова, 63, 63а;
- ул. Нижняя Логовая, 7, 9, 11;
- ул. Папина, 1а, 1б, 2, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 17б;
- ул. Плеханова, 3, 5;
- ул. Семашко, 1, 3, 5, 5/2, 5/3, 5в, 6, 7, 7/2, 8, 8а, 10/2,
- ул. Союзная, 3;
- ул. Ю.Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б;
- пл. Плеханова, 1, 1а, 1б;
- пр-т Победы 20, 22, 22а;
- пр-д Строителей, 29.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Биологической, Буденного, Б. Хмельницкого, Доватора, Достоевского, Зоологической, Индустриальной, Крылова, Мирной, Небесной, Перова, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Союзной, Сырской, Урожайной, переулка Рядового.
В селе Сырском придется терпеть без удобств жителям улиц Калинина и Пролетарской.
Отключение света
С 10:00 обесточат:
- ул. Адмирала Апраксина, 51;
- ул. А. Мартынова, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13;
- ул. Ангарская, 59, 61;
- ул. Барковского;
- ул. Братьев Сенявиных, 17, 19, 21, 23;
- ул. В. Высоцкого, 5, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33;
- ул. Заповедная;
- ул. Знаменская, 6, 11, 15;
- ул. И. Мазурука, 8, 12, 32, 51, 59;
- ул. Краеведческая, 13а;
- ул. Ленина (Сселки), 172.
- ул. Михаила Кольцова;
- ул. Московская, 79, 81б, 83, 83а;
- ул. М. Цветаевой, 1, 9, 16, 17;
- ул. Сибирская, 5, 8;
- ул. Хрустальная, 4, 6, 11, 12, 47;
- ул. Юношеская, 16, 50;
- Елецкое шоссе;
- пер. Благодатный, 1д, 1е, 2а, 5;
- пер. Краснозоренский;
- пер. Лазурный, 6;
- пер. Новогодний, 7;
- пер. Поэтический, 4;
- пер. Сказочный, 1;
- Садоводчество «Коммунальник»;
- СНТ «Светлана»;
- Садоводчество «Тепличное»;
- Садоводчество «Цементник».
Пробки
Заторы у нас, как праздник – каждый день. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать проблемные места.
Прямая линия
В 12:00 глава региона Игорь Артамонов выйдет на связь с жителями и проведёт прямую линию. Она будет доступна здесь.
Вопросы всё ещё можно будет задать по телефону 8-800-450-48-00.
Ко Дню матери
В 17:45 в театре танца «Казаки России» состоится благотворительный концерт «Мамино сердце», посвящённый Дню матери (0+).
Празднику мам будет посвящено ещё несколько сегодняшних мероприятий. В 16:00 в филиале ДК «Матыра» на улице Писарева, 16 состоится торжественное выступление местных артистов «Самым любимым и единственным!» (0+).
В 18:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) – праздничный концерт (0+).
Путешественница
В 16:00 в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов 15/3) состоится очередное заседание клуба «Живи. Путешествуй. Люби» (16+).
Перед собравшимися выступит Александра Аюпова, называющая себя путешественницей. Она расскажет о поездке в Казань.
Всё же здорово, что общество в России не деградирует, а развивается такими семимильными шагами. Вот уже и поездка в Татарстан становится экзотикой, которой посвящают целые встречи с публикой. Не то что раньше – купил билет и поехать посмотреть. Наверное, скоро полные залы будут собирать отчёты участников экспедиций в Лебедянь и Тербуны. Вход на мероприятие свободный.
Спектакль без слов
В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся эко-спектакль «Прикосновение» от Театра Под Деревом (12+).
А вы уже бывали на спектакле без слов? Плюс, у него необычные декорации — дары самой природы: коряги, омытые водой, перья птиц, камни и керамика.
Вакцинация
Сегодня липчане вновь могут сделать прививку против гриппа. Мобильные пункты будут работать с 10:00 до 13:00 по адресам:
- МФЦ (ул. Генерала Меркулова, 45 а).
- ТРЦ «Л-Сити» (ул. 50 лет НЛМК, 4 а).
Деньги вместо отпуска
66% липчан поддерживают идею о выплате денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска, выяснили в SuperJob. Напомним, что сейчас просто взять деньги нельзя, требуется ежегодно брать отпуск.
11% высказались против этого предложения, 23% затруднились с ответом. «Работодатели будут этим злоупотреблять. Не давать уйти в отпуск, а просто выплачивать деньги за него в конце года». К слову, среди работников, у которых к концу года останутся неиспользованные дни отпуска, поддержка инициативы достигает 74%, а у кого ничего не остаётся – значительно меньше - 63%.
Добавим, что опросы SuperJob – теоретические. На самом деле – кто у россиян будет спрашивать, если инициатива серьёзная?
Кинопремьеры
По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы, в том числе те, которые мы вам представим.
«Письмо Деду Морозу». Россия, 2025. Семейная комедия. Режиссёр Кирилл Кузин (6+).
В жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь — одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться, и в опасности оказываются не только сам Петр, но и его семья и, возможно, весь мир!
В ролях: Наталья Орейро, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин.
«По-братски». Россия, 2025. Комедия. Режиссёры Оксана Лахно, Филипп Абрютин (12+).
Антон и Света Лебедевы приняли ответственное решение: они хотят развестись. Из-за бюрократических проблем им необходимо отправиться в путешествие в далекий северный городок Нежногорье, где их когда-то поженили. К ним на выручку приходит безумная соседская семейка — Валентин и Варвара Бублики, а также их озорной сын Платон Валентинович, которые случайно отправляются по тому же маршруту. Антон и Света вынуждены согласиться поехать с ними, не предполагая, какие безумные приключения ждут их на этом пути.
В ролях: Оксана Щербакова, Денис Бузин, Ирина Темичева.
«Есть только МиГ». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Александр Жигалкин (12+).
1944 год. После госпиталя или из-за проблем со зрением и речью нескольких офицеров «списывают» на ложный аэродром. Этот аэродром гитлеровцы принимают за настоящий, и летчик Иван Поливанов узнает об этом в самый неподходящий момент.
В ролях: Алексей Шевченков, София Лопунова, Владимир Ильин.
Дорогие липчане! Рабочая неделя перевалила свой экватор, но ещё столько событий успеет произойти! И за всем этим нужно следить – удобнее всего на GOROD48. Мы работаем 24/7, наша специальность – новости. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас снова и снова.
