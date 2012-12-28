Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Жительница Подмосковья вынесла из дома краснинской старушки ценности на полмиллиона рублей
Суд отправил воровку на 1,9 года в колонию общего режима.
«В суде доказано, что 50-летняя жительница посёлка Раменский Московской области постучала в дверь дома поселка Лески Краснинского района и у открывшей ей пожилой женщины попросила попить воды. Пока та ходила на кухню, осужденная проникла в комнату и похитила золотые украшения и денежные средства на сумму свыше 500 тысяч рублей», — сообщает прокуратура Липецкой области.
Дело о краже расследовала полиция. Обвиняемой суд назначил 1 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
