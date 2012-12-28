Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Фольксваген» влетел в мотоблок: один погибший, двое раненых
Происшествия
10-летняя девочка-уникум установила ещё 4 силовых рекорда мира
Спорт
Липчанка собрала букет из 14 уголовных дел
Происшествия
В министерстве молодежной политики снова новая руководительница
Общество
На 25 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Общество
Дешево и сердито: новогоднее убранство Липецка будет таким, как обычно
Общество
В Липецкую область наконец придут ночные заморозки
Погода в Липецке
Забытый на банкомате бумажник с деньгами владелец обнаружил пустым
Происшествия
Читать все
Доступа к каким сайтам вам не хватает при отключении интернета?
Говорит Липецк
В министерстве молодежной политики снова новая руководительница
Общество
Как жить за счет знакомых: липчанка за два года выманила у друзей почти 10 миллионов
Происшествия
Самая высокая ель Липецка установлена в микрорайоне Европейский
Общество
Подросток купил на деньги брата-инвалида машину и телефон
Происшествия
У администрации Липецка пока нет денег на программу «Мой двор» 2026 года
Общество
51-летний водитель «ВАЗа» погиб в аварии на Троицком мосту
Происшествия
В Липецке осуждены семь человек за легализацию мигрантов через фиктивные браки
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +7
Погода в Липецке
Жительница Подмосковья вынесла из дома краснинской старушки ценности на полмиллиона рублей
Происшествия
Читать все
Происшествия
345
сегодня, 16:25
2

Жительница Подмосковья вынесла из дома краснинской старушки ценности на полмиллиона рублей

Суд отправил воровку на 1,9 года в колонию общего режима.

Вынесен приговор 50-летней жительнице Подмосковья, которая в июне этого года обокрала пожилую женщину из Краснинского района.  

«В суде доказано, что 50-летняя жительница посёлка Раменский Московской области постучала в дверь дома поселка Лески Краснинского района и у открывшей ей пожилой женщины попросила попить воды. Пока та ходила на кухню, осужденная проникла в комнату и похитила золотые украшения и денежные средства на сумму свыше 500 тысяч рублей», — сообщает прокуратура Липецкой области. 

Дело о краже расследовала полиция. Обвиняемой суд назначил 1 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

кража
0
0
4
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
vlad
2 минуты назад
Действительно, что-то маловато для явного опыта и, вероятно, рецидива.
Ответить
Чейто
9 минут назад
Мало ей дали? А?
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить