сегодня, 18:51
10-летняя девочка-уникум установила ещё 4 силовых рекорда мира
Внучка «Коли-Домкрата» по популярности уже догоняет знаменитого деда.
Ученица 4-го класса Настя Гогина выступала в становой тяге без использования специальной экипировки, позволяющей немного улучшить результат. Таких юных участниц в соревновании больше не было, поэтому воспитанницу начальной школы включили в турнир девушек до 13 лет в категорию до 44 кг, хотя сама Настя весит в полтора раза меньше.
Гогина не просто выиграла соревнования, но и попутно установила 4 мировых рекорда. В каждом подъеме она фиксировала новые рекорды, а затем сама же их и улучшала – 30 кг, 32,5 кг, 35 кг. В призовом четвёртом подходе, который даётся лишь тем, кто удачно выполнил предыдущие три, школьница справилась с весом 37,5 кг.
Таким образом за одни соревнования Настя улучшила мировой рекорд на 10 кг, месяц назад она же его и установила в турнире «Стальной Воронеж» - 27,5 кг. А всего в биографии уроженки Новой Деревни Липецкого района уже 14 высших достижений планеты в силовых видах спорта.
Такие результаты не случайны, ведь девочку тренирует её знаменитый дедушка Николай Грачёв по прозвищу «Коля-Домкрат», на счету которого более 500 рекордов мира.
Трижды занесённый в "Книгу рекордов Гиннесса" дед и его внучка
Устроители соревнований в Ельце были так впечатлены результатами девчушки, что буквально завалили её призами – эксклюзивная медаль, диплом, сертификат в спортивный магазин, цветы и торт в подарок.
