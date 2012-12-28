Все новости
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
Липчанин выпил уксус и умер
Происшествия
В Тербунскую больницу доставлена женщина с серьезными ожогами
Происшествия
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Происшествия
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
В областном ожоговом центре спасли руки и ноги 35-летнему пациенту
Здоровье
Мост на улице Октябрьской откроют к концу недели
Общество
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Происшествия
В Липецкую область наконец придут ночные заморозки
Погода в Липецке
Липецкстат: в октябре в Липецкой области дорожали яйца, дешевел сахар
Экономика
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
10-летняя девочка-уникум установила ещё 4 силовых рекорда мира
Спорт
На 25 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
Лучший сварщик Липецкой области работает на НЛМК
НЛМК Live
Спорт
273
сегодня, 18:51
5

10-летняя девочка-уникум установила ещё 4 силовых рекорда мира

Внучка «Коли-Домкрата» по популярности уже догоняет знаменитого деда.

Хедлайнером Кубка Евразии по силовым видам спорта «Стальная воля» в Ельце стала… 10-летняя девочка.

Ученица 4-го класса Настя Гогина выступала в становой тяге без использования специальной экипировки, позволяющей немного улучшить результат. Таких юных участниц в соревновании больше не было, поэтому воспитанницу начальной школы включили в турнир девушек до 13 лет в категорию до 44 кг, хотя сама Настя весит в полтора раза меньше.

Гогина не просто выиграла соревнования, но и попутно установила 4 мировых рекорда. В каждом подъеме она фиксировала новые рекорды, а затем сама же их и улучшала – 30 кг, 32,5 кг, 35 кг. В призовом четвёртом подходе, который даётся лишь тем, кто удачно выполнил предыдущие три, школьница справилась с весом 37,5 кг.

Таким образом за одни соревнования Настя улучшила мировой рекорд на 10 кг, месяц назад она же его и установила в турнире «Стальной Воронеж» - 27,5 кг. А всего в биографии уроженки Новой Деревни Липецкого района уже 14 высших достижений планеты в силовых видах спорта.

Такие результаты не случайны, ведь девочку тренирует её знаменитый дедушка Николай Грачёв по прозвищу «Коля-Домкрат», на счету которого более 500 рекордов мира.

Без имени9.jpg

Трижды занесённый в "Книгу рекордов Гиннесса" дед и его внучка

Устроители соревнований в Ельце были так впечатлены результатами девчушки, что буквально завалили её призами – эксклюзивная медаль, диплом, сертификат в спортивный магазин, цветы и торт в подарок.
Анастасия Гогина
Николай Грачёв
силовой спорт
рекорд мира
1
1
1
4
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А
10 минут назад
можно ли и нужно ли девочке поднимать такие тяжести ? А как скажется это потом на ее здоровье ,когда она станет взрослой ? Сможет ли она стать матерью ?
Ответить
Гость
13 минут назад
Вот это правда крутая девочка. А не то, что нынче у её ровесниц считается признаком "крутости": ранняя половая жизнь и наркозависимость.
Ответить
Злой.
21 минуту назад
Нет у ребенка простого детства.
Ответить
Настенька,
33 минуты назад
Так держать,ты большая умница!!! Дальнейших побед тебе и твоему дедушке.
Ответить
Костья
40 минут назад
А я снеговой лопатой поднимаю 200 кг. снега за раз.
Ответить
