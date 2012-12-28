10-летняя девочка-уникум установила ещё 4 силовых рекорда мира

Внучка «Коли-Домкрата» по популярности уже догоняет знаменитого деда.

Такие результаты не случайны, ведь девочку тренирует её знаменитый дедушка Николай Грачёв по прозвищу «Коля-Домкрат», на счету которого более 500 рекордов мира.









Трижды занесённый в "Книгу рекордов Гиннесса" дед и его внучка