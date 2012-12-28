Ламповый стадион, «живой памятник» российского футбола и разорванный в клочья состав «Металлурга»
Ученица 4-го класса установила 4 мировых рекорда в силовом спорте
Внучка знаменитого дедушки вновь подтвердила, что яблоко от яблони недалеко падает.
Ассистировал школьнице, которую уже признавали самой сильной девочкой планеты, ей знаменитый дед – Коля «Домкрат», он же – Николай Грачёв, обладатель более 500 рекордов мира в силовых видах спорта.
10-летняя Настя выступала среди спортсменов до 13 лет, ведь среди её ровесников соперников нет. В весовой категории до 44 кг в становой тяге она в каждом подходе фиксировала новые достижения планеты: 20 кг, 22,5 кг, 25 кг. В призовом четвертом подходе, который предоставляют только если три предыдущих были удачными, она вновь справилась со штангой, побив свои же прежние достижения – 27,5. И стала победительницей соревнований.
Гогина выходит на помост с первого класса, теперь на счету девочки 10 рекордов мира.
Её дед выступил в силовом троеборье без специальной экипировки в самой легкой весовой категории до 52 кг среди спортсменов 65-69 лет и превысил 15 мировых рекордов. Его итоговый результат в становой тяге + жиме лёжа + приседании со штангой составил 262,5 кг.
Выиграл Грачёв и состязания гиревиков. 24-килограммовую гирю при собственном весе 50 кг он поднял вверх 56 раз! То есть за пару минут перетаскал больше тонны железа!
Ученик Грачёва Николай Наумкин выступал среди любителей в весовой категории до 75 кг в жиме стоя штанги, равной половине собственного веса. Результат – 37 подъемов, 1-е место и выполнение норматива мастера спорта международного класса.
В гиревом спорте Наумкин победил в весовой категории до 75 кг в рывке 24-килограммовой гири за 7 минут. Его чемпионский результат – 134 подъема.
