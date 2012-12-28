Ученица 4-го класса установила 4 мировых рекорда в силовом спорте

Внучка знаменитого дедушки вновь подтвердила, что яблоко от яблони недалеко падает.

10-летняя Настя выступала среди спортсменов до 13 лет, ведь среди её ровесников соперников нет. В весовой категории до 44 кг в становой тяге она в каждом подходе фиксировала новые достижения планеты: 20 кг, 22,5 кг, 25 кг. В призовом четвертом подходе, который предоставляют только если три предыдущих были удачными, она вновь справилась со штангой, побив свои же прежние достижения – 27,5. И стала победительницей соревнований.







