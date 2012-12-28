Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Липецкие хоккеисты потерпели антиволевое поражение
С каким ещё счётом должна вести команда, чтобы удержать победу?
На 8-й минуте счет открыл Динислам Кунафин. 18-летний уроженец башкирского города Туймазы проводил лишь 4-й матч в составе «Липецка» и открыл счёт голам за нашу команду.
«Липецку» продолжало везти, и на 24-й минуте Максим Рихард удвоил преимущество. 20-летний москвич забросил свою 3-ю шайбу в сезоне, его статистика в 16-ти матчах 3+5 очков.
Во второй половине матча на лице тренера липчан всё чаще стала появляться гримаса боли
Казалось бы, окончание серии поражений близко, как никогда. Тем более, что следом липчанам вновь выпало полторы минуты играть впятером против троих соперников, но как и в недавней игре в Рязани (0:5), извлечь из этого выгод подопечные Дмитрия Евстигнеева не смогли – с реализацией большинства у нас прямо беда.
За игрой в Ангарске вновь наблюдали больше 4-х тысяч человек. Вот где хоккей!
А игроки «Ермака» взялись за дело с удвоенной энергией, и уже ко второму перерыву счёт был равным. Отличились Линар Абдуллин (29-я минута), Никита Богданович (35-я), а уже в третьем периоде победу хозяевам принесли Артём Старовойтов (53-я) и Данила Данилов (58-я). Все шайбы в матче были заброшены в равных составах.
У «Ермака» всё по-взрослому: и болельщики и группа поддержки
За счёт двух побед над «Липецком» ангарский «Ермак» поднялся уже на 5-ю строчку в турнирной таблице – 14 матчей, 19 очков. А липчане остались на 10-й строчке среди 13 команд – 18 игр, 12 очков. Отрыв от зоны плей-офф небольшой – 3 очка, но занимающий её «Протон» из Нововоронежа провёл на 4 матча меньше.
6 и 7 декабря наша команда примет молодёжный «Тамбов», в котором выступают несколько воспитанников липецкого хоккея. Соседи пока идут на предпоследней строчке и если не забирать обе игры, то о решении задачи по выходу в плей-офф, судя по всему, придётся забыть.
Фото ХК "Ермак"
