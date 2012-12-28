Липецкие хоккеисты потерпели антиволевое поражение

С каким ещё счётом должна вести команда, чтобы удержать победу?

«Липецку» продолжало везти, и на 24-й минуте Максим Рихард удвоил преимущество. 20-летний москвич забросил свою 3-ю шайбу в сезоне, его статистика в 16-ти матчах 3+5 очков.









Во второй половине матча на лице тренера липчан всё чаще стала появляться гримаса боли

Казалось бы, окончание серии поражений близко, как никогда. Тем более, что следом липчанам вновь выпало полторы минуты играть впятером против троих соперников, но как и в недавней игре в Рязани (0:5) , извлечь из этого выгод подопечные Дмитрия Евстигнеева не смогли – с реализацией большинства у нас прямо беда.









А игроки «Ермака» взялись за дело с удвоенной энергией, и уже ко второму перерыву счёт был равным. Отличились Линар Абдуллин (29-я минута), Никита Богданович (35-я), а уже в третьем периоде победу хозяевам принесли Артём Старовойтов (53-я) и Данила Данилов (58-я). Все шайбы в матче были заброшены в равных составах.









6 и 7 декабря наша команда примет молодёжный «Тамбов», в котором выступают несколько воспитанников липецкого хоккея. Соседи пока идут на предпоследней строчке и если не забирать обе игры, то о решении задачи по выходу в плей-офф, судя по всему, придётся забыть.





Фото ХК "Ермак"