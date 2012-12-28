Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке будут судить нетрезвого водителя, изувечившего 17-летнего пассажира
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
В Липецке дорожают мандарины
Общество
Бывший игрок «Металлурга» с победы начал работу во главе московского «Спартака»
Спорт
Что это было? Мини-футбольный клуб проиграл дома – 0:6
Спорт
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Спорт
Начали новую серию? МХК «Липецк» потерпел уже 7-е поражение подряд
Спорт
Уходящий циклон с запада забирает из Липецкой области дожди
Погода в Липецке
В Липецкой области желтый уровень воздушной опасности
Общество
Читать все
Что это было? Мини-футбольный клуб проиграл дома – 0:6
Спорт
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Спорт
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
Уходящий циклон с запада забирает из Липецкой области дожди
Погода в Липецке
Липецкие хоккеисты потерпели антиволевое поражение
Спорт
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Красный и желтый режимы тревоги действовали до утра
Происшествия
В Липецкой области желтый уровень воздушной опасности
Общество
Читать все
Спорт
185
55 минут назад
3

Липецкие хоккеисты потерпели антиволевое поражение

С каким ещё счётом должна вести команда, чтобы удержать победу?

Даже форы в две шайбы не хватило МХК «Липецк», чтобы обыграть в Ангарске местный «Ермак». Липчане имели солидное преимущество в счёте, но все равно потерпели уже 8-е поражение подряд – 2:4.

На 8-й минуте счет открыл Динислам Кунафин. 18-летний уроженец башкирского города Туймазы проводил лишь 4-й матч в составе «Липецка» и открыл счёт голам за нашу команду.

«Липецку» продолжало везти, и на 24-й минуте Максим Рихард удвоил преимущество. 20-летний москвич забросил свою 3-ю шайбу в сезоне, его статистика в 16-ти матчах 3+5 очков.

PjpX6q7CL8vqlNFb0ebRJnsnPjxZixFBFLxTgDXCpw53axSM_-kPCZyD-rAUb7whYEOCytrTtwlM_j0YYLwP2crY.jpg

Во второй половине матча на лице тренера липчан всё чаще стала появляться гримаса боли

Казалось бы, окончание серии поражений близко, как никогда. Тем более, что следом липчанам вновь выпало полторы минуты играть впятером против троих соперников, но как и в недавней игре в Рязани (0:5), извлечь из этого выгод подопечные Дмитрия Евстигнеева не смогли – с реализацией большинства у нас прямо беда.

64ZQ7ycwYSwJd2YNdJ-4D21_k2Qctg5k-QiAPnRaxF3nhL_5QGlOhUvDBT41E9jyTx0o1gQxKbOfXh3AZqBcj6VS.jpg

За игрой в Ангарске вновь наблюдали больше 4-х тысяч человек. Вот где хоккей!

А игроки «Ермака» взялись за дело с удвоенной энергией, и уже ко второму перерыву счёт был равным. Отличились Линар Абдуллин (29-я минута), Никита Богданович (35-я), а уже в третьем периоде победу хозяевам принесли Артём Старовойтов (53-я) и Данила Данилов (58-я). Все шайбы в матче были заброшены в равных составах.

HSOPFRVbRp7sibS4gFPnzOwJUXNZ2R_qN6cG9fKdJH6ilQBIPuCjwaLmlcvuwGJjaoMCTW_LW05t4fnoWK0Cm7cq.jpg

У «Ермака» всё по-взрослому: и болельщики и группа поддержки

За счёт двух побед над «Липецком» ангарский «Ермак» поднялся уже на 5-ю строчку в турнирной таблице – 14 матчей, 19 очков. А липчане остались на 10-й строчке среди 13 команд – 18 игр, 12 очков. Отрыв от зоны плей-офф небольшой – 3 очка, но занимающий её «Протон» из Нововоронежа провёл на 4 матча меньше.

6 и 7 декабря наша команда примет молодёжный «Тамбов», в котором выступают несколько воспитанников липецкого хоккея. Соседи пока идут на предпоследней строчке и если не забирать обе игры, то о решении задачи по выходу в плей-офф, судя по всему, придётся забыть.

Фото ХК "Ермак"
Хоккей
МХК «Липецк»
0
0
0
0
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Оля
30 минут назад
Не надо пить пиво и курить, тогда хоккей будет супер.
Ответить
родитель хоккеиста
42 минуты назад
жаль хоккей Липецка((((( загибается.....
Ответить
Липчане
9 минут назад
Так и город уже загнулся.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить