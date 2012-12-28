Начали новую серию? МХК «Липецк» потерпел уже 7-е поражение подряд

Зато игроки своими глазами увидели, что такое – настоящий хоккейный город.

После этого «Ермак» включил максимальные обороты, ещё до перерыва вышел вперёд: отличились Данила Данилов (31-я минута) и Линар Абдуллин (33-я, большинство). А в третьем периоде Иван Дороненко (57-я минута) и Максим Коншин (60-я) довели счёт до крупного.









Отметим, что на матче во дворце спорта «Ермак» присутствовали 4,5 тысячи зрителей, а всего арена вмещает 6 900 человек при населении районного Ангарска вдвое меньше, чем в Липецке – 216 тысяч человек. Вот где действительно любят этот вид спорта и город можно назвать хоккейным!









Обзор первого матча, видео и фото vk.com/hcermak_official







