Спорт
84
46 минут назад

Начали новую серию? МХК «Липецк» потерпел уже 7-е поражение подряд

Зато игроки своими глазами увидели, что такое – настоящий хоккейный город.

7-е поражение подряд потерпел в Национальной молодёжной хоккейной лиге МХК «Липецк». Перелёт в Иркутскую область и дальнейшая дорога в Ангарск на игру с «Ермаком» были не дёшевы, хозяева находились лишь на одну строчку выше в турнирной таблице и тем не менее – уверенная победа местной команды со счётом 5:2.

Липчане продолжили печальную традицию пропускать в дебюте, не прошло и полутора минут, как местный форвард Никита Тунгусов «пробил» Максима Карпова – 1:0.

Напомним, что обе прошлые игры в Рязани подопечные Дмитрия Евстигнеева начинали с пробоин на 4-й и на 2-й минутах – традиция?

На 8-й минуте Марку Дикову удалось забросить ответную шайбу – 1:1, но в целом превосходство местной команды было заметным, что отразилось и на статистике бросков по воротам в первом периоде – 15-4 в пользу «Ермака».

Но Фортуна вчера продолжала улыбаться «Липецку» во всю ширь. Едва начался второй период, как нашей команде удалось реализовать большинство: на 22-й минуте отличился Фёдор Захаров, подарив робкую надежду – 2:1.

После этого «Ермак» включил максимальные обороты, ещё до перерыва вышел вперёд: отличились Данила Данилов (31-я минута) и Линар Абдуллин (33-я, большинство). А в третьем периоде Иван Дороненко (57-я минута) и Максим Коншин (60-я) довели счёт до крупного.

й11.jpg

Отметим, что на матче во дворце спорта «Ермак» присутствовали 4,5 тысячи зрителей, а всего арена вмещает 6 900 человек при населении районного Ангарска вдвое меньше, чем в Липецке – 216 тысяч человек. Вот где действительно любят этот вид спорта и город можно назвать хоккейным!

й24.jpg

А липчане в ноябре не выигрывали ещё ни разу… Конечно, до прошлогодней рекордной серии ещё далеко – 36 поражений кряду, но и нынешняя «чёрная полоса» способна отпугнуть от команды «последних из могикан» болельщиков. Шанс прервать затянувшиеся неудачи выпадет сегодня в повторной игре, начало в 12:00.

Обзор первого матча, видео и фото vk.com/hcermak_official 


2

