46 минут назад
Начали новую серию? МХК «Липецк» потерпел уже 7-е поражение подряд
Зато игроки своими глазами увидели, что такое – настоящий хоккейный город.
Липчане продолжили печальную традицию пропускать в дебюте, не прошло и полутора минут, как местный форвард Никита Тунгусов «пробил» Максима Карпова – 1:0.
Напомним, что обе прошлые игры в Рязани подопечные Дмитрия Евстигнеева начинали с пробоин на 4-й и на 2-й минутах – традиция?
На 8-й минуте Марку Дикову удалось забросить ответную шайбу – 1:1, но в целом превосходство местной команды было заметным, что отразилось и на статистике бросков по воротам в первом периоде – 15-4 в пользу «Ермака».
Но Фортуна вчера продолжала улыбаться «Липецку» во всю ширь. Едва начался второй период, как нашей команде удалось реализовать большинство: на 22-й минуте отличился Фёдор Захаров, подарив робкую надежду – 2:1.
После этого «Ермак» включил максимальные обороты, ещё до перерыва вышел вперёд: отличились Данила Данилов (31-я минута) и Линар Абдуллин (33-я, большинство). А в третьем периоде Иван Дороненко (57-я минута) и Максим Коншин (60-я) довели счёт до крупного.
Отметим, что на матче во дворце спорта «Ермак» присутствовали 4,5 тысячи зрителей, а всего арена вмещает 6 900 человек при населении районного Ангарска вдвое меньше, чем в Липецке – 216 тысяч человек. Вот где действительно любят этот вид спорта и город можно назвать хоккейным!
А липчане в ноябре не выигрывали ещё ни разу… Конечно, до прошлогодней рекордной серии ещё далеко – 36 поражений кряду, но и нынешняя «чёрная полоса» способна отпугнуть от команды «последних из могикан» болельщиков. Шанс прервать затянувшиеся неудачи выпадет сегодня в повторной игре, начало в 12:00.
Обзор первого матча, видео и фото vk.com/hcermak_official
