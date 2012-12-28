Все новости
Спорт
90
28 минут назад

Какая боль….

В концовке второго матча в Рязани изрядно повеселил и главный тренер МХК «Липецк».

Второй матч на площадке лидера «Рязани-ВДВ» липецкие хоккеисты завершили ещё бесславнее, чем предыдущий. Счет в пользу хозяев, как в песне – 5:0.

Липчане вноь продержались немного – 1 минуту и 18 секунд, после чего форвард хозяев Кирилл Колыхалов без помех со стороны защитников добил в сетку шайбу, отскочившую от борта.

Судьба давала «Липецку» шанс: на 4-й минуте наша команда получила шанс сыграть впятером против троих хозяев. Но на что можно рассчитывать, если не реализуешь двойное численное преимущество на протяжении 1 минуты и 47 секунд?!

BtZRx08MTqR1_5aDLf34s4quFpOEu2_4WSuQ7LtKtZt7vaDC6cHz29lrCp6V481TZNTzmF6IpDWbL6VOMNhim9xA.jpg

В дальнейшем хозяева преподали липчанам мастер-класс по реализации большинства. Илья Соколов (12-я минута), Максим Рябышев (40-я), Егор Пруцков (43-я) забрасывали шайбы в ворота Максима Карпова, имея на площадке на одного игрока больше. 

VOaWxKDg78a9umCvK1ddeCzUTFU8JSPHyhMTflZA00kbTj8C9l_14Lbz76Jp-IL-m7LzYfpXAIbPHIFHK_pYYRei.jpg
После 4-го гола ворота «Липецка» занял Северьян Капитонов, но и его на 51-й минуте уже в равных составах «пробил» Семён Шведов – 5:0.

Повеселил и главный тренер липчан Дмитрий Евстигнеев, решившийся при безнадёжном счёте в концовке снять вратаря. Причём в этот момент играть оставалось… 5 секунд. Ему была так важна шайба престижа или таил надежду забивать каждую секунду, чтобы спасти матч? Правда, липчане проиграли вбрасывание в чужой зоне и чуть было не пропустили шестой гол, но бросок через площадку по пустым воротам у игрока хозяев вышел неточным.

12.jpg

У рязанцев и маскот, и болельщики на трибунах, и активные медиа. 

В таблице «Липецк» с 12-ю очками по-прежнему 10-й, отставание от зоны плей-офф выросло уже до 3-х очков.

Сегодня и завтра весельчак Евстигнеев и его команда играют в Ангарске Иркутской области с молодёжным составом «Ермака», который идёт на строчку выше нас – на 9-м месте, имея 15 очков.

Фото МХК «Рязань»
Хоккей
МХК «Липецк»
