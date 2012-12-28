Какая боль….

В концовке второго матча в Рязани изрядно повеселил и главный тренер МХК «Липецк».

Судьба давала «Липецку» шанс: на 4-й минуте наша команда получила шанс сыграть впятером против троих хозяев. Но на что можно рассчитывать, если не реализуешь двойное численное преимущество на протяжении 1 минуты и 47 секунд?!









В дальнейшем хозяева преподали липчанам мастер-класс по реализации большинства. Илья Соколов (12-я минута), Максим Рябышев (40-я), Егор Пруцков (43-я) забрасывали шайбы в ворота Максима Карпова, имея на площадке на одного игрока больше.









После 4-го гола ворота «Липецка» занял Северьян Капитонов, но и его на 51-й минуте уже в равных составах «пробил» Семён Шведов – 5:0.

Повеселил и главный тренер липчан Дмитрий Евстигнеев, решившийся при безнадёжном счёте в концовке снять вратаря. Причём в этот момент играть оставалось… 5 секунд. Ему была так важна шайба престижа или таил надежду забивать каждую секунду, чтобы спасти матч? Правда, липчане проиграли вбрасывание в чужой зоне и чуть было не пропустили шестой гол, но бросок через площадку по пустым воротам у игрока хозяев вышел неточным.









У рязанцев и маскот, и болельщики на трибунах, и активные медиа.