Температура в Липецке остановилась в шаге от температурного рекорда

До рекордного максимального значения для дня 22 ноября не хватило всего 0,2 градуса.

Сегодня, 22 ноября, воздух в Липецке прогрелся до +11 градусов ровно – это максимально близко к рекорду 2015 года: тогда в городе было зафиксировано +11,2 градуса, сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В целом среднесуточная температура в Липецкой области сегодня составила +8,8 градуса – это норма для первой недели октября.