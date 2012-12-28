Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
Общество
119
26 минут назад
1
Температура в Липецке остановилась в шаге от температурного рекорда
До рекордного максимального значения для дня 22 ноября не хватило всего 0,2 градуса.
В целом среднесуточная температура в Липецкой области сегодня составила +8,8 градуса – это норма для первой недели октября.
1
0
0
1
0
Комментарии (1)