Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Неустановленный мужчина погиб у «Европы» на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сын зарезал мать, езда по встречке и что там с «Петропарком»
Общество
К дому на Космонавтов сегодня стремились несколько пожарных машин с включенными сиренами
Общество
Геральдика на улицах Липецка
Общество
Ехавшего по встречной полосе на Нижней Логовой водителя нашли
Происшествия
Выходные в Липецке: «Мистер и мисс студенчество», танцы целый день
Общество
В 27 микрорайоне внепланово отключили холодную воду
Общество
Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
Происшествия
Какая боль….
Спорт
Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
Происшествия
Читать все
В 27 микрорайоне внепланово отключили холодную воду
Общество
Ехавшего по встречной полосе на Нижней Логовой водителя нашли
Происшествия
Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
Происшествия
Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
Происшествия
Какая боль….
Спорт
К дому на Космонавтов сегодня стремились несколько пожарных машин с включенными сиренами
Общество
«Назад пятьсот, пятьсот вперед…»
Общество
Температура в Липецке остановилась в шаге от температурного рекорда
Общество
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дожди, туман и до +8
Погода в Липецке
Читать все
Общество
119
26 минут назад
1

Температура в Липецке остановилась в шаге от температурного рекорда

До рекордного максимального значения для дня 22 ноября не хватило всего 0,2 градуса.

Сегодня, 22 ноября, воздух в Липецке прогрелся до +11 градусов ровно – это максимально близко к рекорду 2015 года: тогда в городе было зафиксировано +11,2 градуса, сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В целом среднесуточная температура в Липецкой области сегодня составила +8,8 градуса – это норма для первой недели октября.
погода
рекорд
1
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Горожанка
20 минут назад
А причем здесь первая неделя октября?
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить