Общество
сегодня, 10:32
В Липецке дорожают мандарины
Итоги недели: цены.
Корзина дорогих продуктов подешевела существеннее — на 266 рублей 78 копеек. Дело в том, что мы не обнаружили в магазине дорогой марки подсолнечного масла, а на Центральном рынке свинину предлагали с существенной скидкой.
На этой неделе сразу в нескольких магазинах подорожали мандарины — спрос на них, как и цены традиционно растут к Новому году. Справедливости ради надо сказать, что год назад в это время мандарины были еще дороже.
Кстати, в начале недели, когда GOROD48 поинтересовался у липчан, что они попросили бы у Деда Мороза, один из горожан ответил — побольше мандаринов, так как они стали «жутко дорогими».
Еще почти на рубль подорожал самый дешевый белый хлеб. В первый раз рост цены на этот продукт мы заметили на прошлой неделе.
При этом порадовали цены на мытую морковь, ее продавали с огромными скидками. Кому лень мыть, можно было и купить.
Самым дешевым фруктом на Центральном рынке остаются яблоки. Реклама их иногда вызывает улыбку.
Продавцы по-прежнему верят в свои магические уловки с цифрами, указывая на ценнике стоимость яиц в 49 рублей 99 копеек. Интересно, есть покупатели, которые на это еще ведутся?
На Центральном рынке становится все больше пустующих прилавков, продавцы жалуются на недостаток покупателей.
Поэтому, наверное, реклама на рынке становится все изобретательней: в мясном отделе мы увидели талисман в виде коровы с купюрой в сумочке.
— Это на удачу! А кому нежалко, деньги кладут, — сказал продавец.
Если рынок ищет арендаторов торговых мест, то магазины — продавцов. В одном даже устроили лотерею с призами в виде квартиры и машины. Чтобы поучаствовать в розыгрыше подарков, надо всего лишь устроиться на работу.
Продавцам на Центральном рынке, по всей видимости, надоели голуби. За их кормление теперь могут оштрафовать на 300 рублей — такое объявление висит на заборе. Кто и на каком основании может оштрафовать, не сообщается.
