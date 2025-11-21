Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Неустановленный мужчина погиб у «Европы» на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
К дому на Космонавтов сегодня стремились несколько пожарных машин с включенными сиренами
Общество
Ехавшего по встречной полосе на Нижней Логовой водителя нашли
Происшествия
«Назад пятьсот, пятьсот вперед…»
Общество
Температура в Липецке остановилась в шаге от рекорда
Общество
В 27 микрорайоне внепланово отключили холодную воду
Общество
Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
Происшествия
Какая боль….
Спорт
Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
Происшествия
В Липецке будут судить нетрезвого водителя, изувечившего 17-летнего пассажира
Происшествия
Читать все
В 27 микрорайоне внепланово отключили холодную воду
Общество
Температура в Липецке остановилась в шаге от рекорда
Общество
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
К дому на Космонавтов сегодня стремились несколько пожарных машин с включенными сиренами
Общество
В Липецке будут судить нетрезвого водителя, изувечившего 17-летнего пассажира
Происшествия
«Назад пятьсот, пятьсот вперед…»
Общество
Порою путь найти так трудно, что легче новый проложить
Неделя 48
Начали новую серию? МХК «Липецк» потерпел уже 7-е поражение подряд
Спорт
Бывший игрок «Металлурга» с победы начал работу во главе московского «Спартака»
Спорт
В Липецкой области дожди, туман и до +8
Погода в Липецке
Читать все
Общество
392
сегодня, 10:32
3

В Липецке дорожают мандарины

Итоги недели: цены.

Наш набор дешевых продуктов за неделю уменьшился в цене на 4 рубля 43 копейки.



Корзина дорогих продуктов подешевела существеннее — на 266 рублей 78 копеек. Дело в том, что мы не обнаружили в магазине дорогой марки подсолнечного масла, а на Центральном рынке свинину предлагали с существенной скидкой.



На этой неделе сразу в нескольких магазинах подорожали мандарины — спрос на них, как и цены традиционно растут к Новому году. Справедливости ради надо сказать, что год назад в это время мандарины были еще дороже.

Кстати, в начале недели, когда GOROD48 поинтересовался у липчан, что они попросили бы у Деда Мороза, один из горожан ответил — побольше мандаринов, так как они стали «жутко дорогими».

Еще почти на рубль подорожал самый дешевый белый хлеб. В первый раз рост цены на этот продукт мы заметили на прошлой неделе.

При этом порадовали цены на мытую морковь, ее продавали с огромными скидками. Кому лень мыть, можно было и купить. 



Самым дешевым фруктом на Центральном рынке остаются яблоки. Реклама их иногда вызывает улыбку.



Продавцы по-прежнему верят в свои магические уловки с цифрами, указывая на ценнике стоимость яиц в 49 рублей 99 копеек. Интересно, есть покупатели, которые на это еще ведутся?

WhatsApp Image 2025-11-21 at 12.34.56 (3).jpeg2025-11-21-14.54.40niz.jpg

На Центральном рынке становится все больше пустующих прилавков, продавцы жалуются на недостаток покупателей.



Поэтому, наверное, реклама на рынке становится все изобретательней: в мясном отделе мы увидели талисман в виде коровы с купюрой в сумочке.



— Это на удачу! А кому нежалко, деньги кладут, — сказал продавец.

Если рынок ищет арендаторов торговых мест, то магазины — продавцов. В одном даже устроили лотерею с призами в виде квартиры и машины. Чтобы поучаствовать в розыгрыше подарков, надо всего лишь устроиться на работу.

Продавцам на Центральном рынке, по всей видимости, надоели голуби. За их кормление теперь могут оштрафовать на 300 рублей — такое объявление висит на заборе. Кто и на каком основании может оштрафовать, не сообщается.

цены
дороже/дешевле
4
0
2
1
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель центра
8 минут назад
Центральный рынок - очень даже актуально. Кто попрётся из центра в ваши отдалённые районы?
Ответить
житель юз мкрн
51 минуту назад
Центральный рынок это не актуально, расположен неудачно, ну вот кто попрется туда с новых районов например с 28, Елецкого, Университетского, Европейского, Победы или с опытной? А на рынках и тц в этих районах цены несколько другие :)
Ответить
Увы
сегодня, 10:37
Всё подорожало сейчас. А мандарины? Новый нод скоро, без мандаринов никак, вот и дерут цены.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить