Что вы попросите у Деда Мороза?

Сказочный старик сегодня отмечает день рождения.

С 2005 года 18 ноября отмечается день рождения Деда Мороза — именно в эту дату в городе Великом Устюге Новогородской области, где находится резиденция сказочного персонажа, начинаются зима. Мы поинтересовались у липчан, а что они попросят у Деда Мороза в новогодние дни.«Мира, здоровья и счастья», — такими стали самые частые ответы. Желали наши респонденты и материальных подарков: теплых тапочек, мандаринов, автомобиль, прибавку к зарплате…Мы встретили одного самодостаточного горожанина, который заявил, что у него все есть и подарков ему не требуется. И только один прохожий сказал, что не верит в Деда Мороза.