Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Праздник трудолюбивых, простых и мудрых людей: в Липецкой области чествовали работников сельского хозяйства
Бывший сотрудник колонии получил четыре года строгого режима и четыре миллиона штрафа за взятку от сидельца
Говорит Липецк
сегодня, 14:52
Что вы попросите у Деда Мороза?
Сказочный старик сегодня отмечает день рождения.
«Мира, здоровья и счастья», — такими стали самые частые ответы. Желали наши респонденты и материальных подарков: теплых тапочек, мандаринов, автомобиль, прибавку к зарплате…
Мы встретили одного самодостаточного горожанина, который заявил, что у него все есть и подарков ему не требуется. И только один прохожий сказал, что не верит в Деда Мороза.
