сегодня, 10:42
На символ 2026 года цены «лошадиные»!
Итоги недели: цены.
Корзина недорогих продуктов — на 6 рублей 95 копеек.
Второй набор — стал стоить меньше на 4 рубля 72 копейки.
При этом хлеб из дешевой корзины подорожал на два рубля. Вроде, немного, но цены на хлеб сдерживали очень долго.
Кстати, аналитики заметили, что в этом году спрос на хлеб вырос. С января по сентябрь 2025 года его продано на 8% больше, чем за девять месяцев прошлогодний период.
Подешевел сахар. Сахарная свекла уже несколько лет подряд выращивается в избыточном количестве.
Недавно региональное правительство похвалилось урожаем яблок, их в Липецкой области собрали 73 тысячи тонн вместо прогнозируемых 50 тысяч. Урожай-2025 стал по объёму вторым за последнее десятилетие.
Несмотря на прекрасный урожай, нельзя сказать, что цены на яблоки рухнули. Самые дорогие, какие мы нашли, предлагаются по 159 рублей 99 копеек за килограмм. В ноябре прошлого (неурожайного) года килограмм стоил 169 рублей 99 копеек.
У продавцов с Центрального рынка цены ниже 100 рублей опускаются редко.
Действительно дешево продают яблоки из своих садов. Их можно купить даже по 25 рублей. В прошлом году таких цен не было.
Добавим, что в овощных рядах Центрального рынка сейчас довольно много свободных мест.
— Покупателей мало. Люди предпочитают сразу винегрет покупать, а не все по отдельности! — сказала нам продавщица.
Возможно, на количество покупателей влияют и цены, ведь в магазинах овощи стоят дешевле. Хотя на рынке настаивают, что продукция здесь качественнее.
На рынке много хурмы, ее можно купить всего по 50 рублей. А виноград скармливают даже голубям.
В одном из магазинов мы обнаружили авоськи! Популярную сумку советских времен предлагают за 169 рублей 99 копеек.
Моду на нее пытаются вернуть уже несколько лет, напирая на экологичность авосек. Но людей с сумками из сетки мы что-то не видели.
Авоська, кстати, изобретена не в СССР, а в Чехии. Сохранилось даже имя ее создателя — Вавржин Крчил. В 20-е годы прошлого столетия он производил женские сетки для волос, но дело не пошло. И Вавржин прикрепил к этим сеткам ручки. В СССР сумка прижилась: в пору карточек, а потом и дефицита гражданам приходилось быть настороже — вдруг повезет и на прилавки магазинов «выбросят» что-то стоящее. Тут то сумка, положенная в карман на авось, и пригодится.
Теперь же появился дефицит продавцов. В одном из магазинов мы услышали объявление о приеме на работу. Причем можно прийти не только самому, но и привести друга. За друга компания готова заплатить 20 000 рублей!
На Центральном рынке отдел сладостей уже украсили к новому году. Но его символа — огненной лошади нигде не было видно. Конфеты продавали в рюкзачках с символами прошлых лет.
— Где же символы наступающего года? — спросили мы.
— Да на них цены «лошадиные»! — вздохнув, ответила продавец.
2
0
0
2
0
