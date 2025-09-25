Все новости
Первый снег пришел из северных районов Липецкой области
Общество
Оштрафованы оба: женщина и ее сосед оскорбляли друг друга в «Одноклассниках»
Происшествия
В Липецкой области ночные заморозки до -5
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка отключат электричество
Общество
В Липецке включены сирены: введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Еще в четырех районах Липецкой области введен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
Заявляем всем мы, ждавшим ноября: «Зря его вы ждали, абсолютно зря!»
Неделя 48
Красный уровень угрозы действовал всю ночь
Происшествия
На символ 2026 года цены «лошадиные»!
Общество
В Липецкой области объявлен «желтый уровень» воздушной опасности
Происшествия
Оштрафованы оба: женщина и ее сосед оскорбляли друг друга в «Одноклассниках»
Происшествия
Первый снег пришел из северных районов Липецкой области
Общество
Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
Происшествия
В Липецке включены сирены: введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Заявляем всем мы, ждавшим ноября: «Зря его вы ждали, абсолютно зря!»
Неделя 48
Еще в четырех районах Липецкой области введен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
В Липецкой области объявлен «желтый уровень» воздушной опасности
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат электричество
Общество
«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Происшествия
Красный уровень угрозы действовал всю ночь
Происшествия
Общество
795
сегодня, 10:42
6

На символ 2026 года цены «лошадиные»!

Итоги недели: цены.

За две недели наши наборы продуктов чуть-чуть подешевели.

Корзина недорогих продуктов — на 6 рублей 95 копеек. 



Второй набор — стал стоить меньше на 4 рубля 72 копейки.



При этом хлеб из дешевой корзины подорожал на два рубля. Вроде, немного, но цены на хлеб сдерживали очень долго.



Кстати, аналитики заметили, что в этом году спрос на хлеб вырос. С января по сентябрь 2025 года его продано на 8% больше, чем за девять месяцев прошлогодний период. 

Подешевел сахар. Сахарная свекла уже несколько лет подряд выращивается в избыточном количестве.



Недавно региональное правительство похвалилось урожаем яблок, их в Липецкой области собрали 73 тысячи тонн вместо прогнозируемых 50 тысяч. Урожай-2025 стал по объёму вторым за последнее десятилетие.

Несмотря на прекрасный урожай, нельзя сказать, что цены на яблоки рухнули. Самые дорогие, какие мы нашли, предлагаются по 159 рублей 99 копеек за килограмм. В ноябре прошлого (неурожайного) года килограмм стоил 169 рублей 99 копеек.

У продавцов с Центрального рынка цены ниже 100 рублей опускаются редко.





Действительно дешево продают яблоки из своих садов. Их можно купить даже по 25 рублей. В прошлом году таких цен не было.





Добавим, что в овощных рядах Центрального рынка сейчас довольно много свободных мест.

— Покупателей мало. Люди предпочитают сразу винегрет покупать, а не все по отдельности! — сказала нам продавщица.

Возможно, на количество покупателей влияют и цены, ведь в магазинах овощи стоят дешевле. Хотя на рынке настаивают, что продукция здесь качественнее.

На рынке много хурмы, ее можно купить всего по 50 рублей. А виноград скармливают даже голубям. 



В одном из магазинов мы обнаружили авоськи! Популярную сумку советских времен предлагают за 169 рублей 99 копеек.



Моду на нее пытаются вернуть уже несколько лет, напирая на экологичность авосек. Но людей с сумками из сетки мы что-то не видели.

Авоська, кстати, изобретена не в СССР, а в Чехии. Сохранилось даже имя ее создателя — Вавржин Крчил. В 20-е годы прошлого столетия он производил женские сетки для волос, но дело не пошло. И Вавржин прикрепил к этим сеткам ручки. В СССР сумка прижилась: в пору карточек, а потом и дефицита гражданам приходилось быть настороже — вдруг повезет и на прилавки магазинов «выбросят» что-то стоящее. Тут то сумка, положенная в карман на авось, и пригодится.

Теперь же появился дефицит продавцов. В одном из магазинов мы услышали объявление о приеме на работу. Причем можно прийти не только самому, но и привести друга. За друга компания готова заплатить 20 000 рублей!

На Центральном рынке отдел сладостей уже украсили к новому году. Но его символа — огненной лошади нигде не было видно. Конфеты продавали в рюкзачках с символами прошлых лет.

— Где же символы наступающего года? — спросили мы.

— Да на них цены «лошадиные»! — вздохнув, ответила продавец.
цены
дороже/дешевле
2
0
0
2
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
...
35 минут назад
Да, намного подешевела корзина. Аж на 6 рублей!!!
Ответить
Ответ
10 минут назад
Так работает импортозамещение
Ответить
???
35 минут назад
Хлебушка больше стали есть и водичкой запивать. А если вода еще подорожает? Хорошо скоро снег выпадет
Ответить
Васёк
39 минут назад
Рыбка стала доступна для людей. Мойва 495 руб за кило.
Ответить
Надо
52 минуты назад
Заметить,что цены лошадиные на все.
Ответить
Animal planet.
54 минуты назад
В Липецке закрывают мега хенд,это треш,говорят уже возить нечего.
Ответить
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
