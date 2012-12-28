Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Общество
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23 минуты назад
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Импортный картофель дешевле отечественного
Итоги недели: цены.
С дорогими продуктами — на 19 рублей 78 копеек. Дорожают овощи и бакалейные товары.
И снова нас привело в недоумение ценообразование. В одном из магазинов мы нашли фасованный картофель зпо цене в 73 рублей 99 копеек за килограмм и это со скидкой 12%.
А на соседней полке лежал белый отборный без всяких скидок и всего на рубль дороже.
Рядом белорусский — за 59 рублей 99 копеек со скидкой в 14%. То есть импортный картофель существенно дешевле отечественного!
По нашему субъективному мнению, картофель сейчас выгоднее покупать на Центральном рынке, где килограмм стоит 50 рублей.
В магазинах сложно найти дешевле, к тому же он не всегда качественный, встречается сморщенный и с зелеными боками.
— Приглашайте к нам покупателей! — попросили продавцы овощей с Центрального рынка.
Лук на рынке чаще продают в сетках по два килограмма. Развесным почти никто не торгует.
В мясном отделе жалуются и на рост закупочных цен, и на отсутствие покупателей.
— Хорошо покупают, когда зарплату дают! — говорит продавец дорогой свойской свинины.
В магазинах все чаще предлагают не только подсолнечное масло, но и горчичное, кукурузное, или с экстрактами чеснока или базилика.
А сливочное масло на полках теснит творог. Причем местное масло дороже привозного.
Молоко в 900 граммовых пакетах 3,2% жирности в одном из магазинов продают почти по 90 рублей, причем на ценнике красуется пометка «выгодно»!
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