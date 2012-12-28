Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красный уровень опасности введен для Липецка и Липецкого района
Происшествия
Желтый уровень опасности снова объявлен в Липецкой области
Общество
Липчанин погиб под колесами грузовика в Ленинградской области
Происшествия
Мэр Ченцов: ночью над Липецкой областью были сбиты четыре беспилотника
Общество
В семи точках Липецка коммунальщики откачивают воду
Общество
Желтый уровень воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
Отбой воздушной опасности
Происшествия
На трассе М-4 столкнулись три автомобиля
Происшествия
15-летняя девочка пострадала в пожаре на улице Космонавтов
Происшествия
Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Общество
Читать все
Красный уровень опасности введен для Липецка и Липецкого района
Происшествия
Мэр Ченцов: ночью над Липецкой областью были сбиты четыре беспилотника
Общество
Всё-таки втиснулся! Жителю «Елецкого» удалось решить проблему ночной парковки
Происшествия
В Липецкой области сегодня выпала месячная норма осадков
Общество
Желтый уровень опасности снова объявлен в Липецкой области
Общество
В местах подтоплений коммунальная техника будет работать всю ночь
Общество
18-летняя жительница Станового нанялась пособницей к мошенникам
Происшествия
Отбой воздушной опасности
Происшествия
Лучшим игроком «Липецка» в Боброве стал… вратарь, пропустивший 11 шайб
Спорт
Липецкие волейболистки сыграли на «разогреве» у лучших команд России
Спорт
Читать все
Общество
192
23 минуты назад
2

Импортный картофель дешевле отечественного

Итоги недели: цены.

Итоги нашей проверки цен на этой неделе такие: корзина с дешевыми продуктами подорожала на 44 рубля 88 копеек.



С дорогими продуктами — на 19 рублей 78 копеек. Дорожают овощи и бакалейные товары.



И снова нас привело в недоумение ценообразование. В одном из магазинов мы нашли фасованный картофель зпо цене в 73 рублей 99 копеек за килограмм и это со скидкой 12%.



А на соседней полке лежал белый отборный без всяких скидок и всего на рубль дороже.

pg

Рядом белорусский — за 59 рублей 99 копеек со скидкой в 14%. То есть импортный картофель существенно дешевле отечественного!

По нашему субъективному мнению, картофель сейчас выгоднее покупать на Центральном рынке, где килограмм стоит 50 рублей.



В магазинах сложно найти дешевле, к тому же он не всегда качественный, встречается сморщенный и с зелеными боками.

— Приглашайте к нам покупателей! — попросили продавцы овощей с Центрального рынка.

Лук на рынке чаще продают в сетках по два килограмма. Развесным почти никто не торгует.



В мясном отделе жалуются и на рост закупочных цен, и на отсутствие покупателей.

— Хорошо покупают, когда зарплату дают! — говорит продавец дорогой свойской свинины.

В магазинах все чаще предлагают не только подсолнечное масло, но и горчичное, кукурузное, или с экстрактами чеснока или базилика.



А сливочное масло на полках теснит творог. Причем местное масло дороже привозного.



Молоко в 900 граммовых пакетах 3,2% жирности в одном из магазинов продают почти по 90 рублей, причем на ценнике красуется пометка «выгодно»!



 
цены
дороже/дешевле
0
0
0
0
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
советчики
9 минут назад
Если посчитать цену проезда в ОТ и добавить к цене картофеля с Центрального рынка, то выходит -дешевле купить в магазине, рядом с домом. И на рынке ещё и обвесят, если брать больше 2 кг.- 99 %. Торгаши не занимаются благотворительностью, особенно перекупщики.
Ответить
Татьяна Викторовна
17 минут назад
Нормальные цены. Всё по карману. Подоражание не ощущается.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru