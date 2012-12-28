Отсутствие дорожного знака не стало поводом отмены судебного решения по ДТП

Жительница Грязинского района хотела переложить ущерб после аварии на дорожников.



Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда встала на сторону дорожников в споре о причинах ДТП — поводом стало отсутствие привычного дорожного знака на перекрестке.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, весной 2023 года в селе Двуречки Грязинского района сын женщины на ее автомобиле «Фольксваген Пассат» двигался по улице Тимирязева, которая обычно является главной. Хотя дорожного знака перед перекрестком с улицей Литаврина не оказалось, водитель не уступил дорогу автомобилю «Шкода Октавиа», который выезжал справа на улицу Тимирязева.По мнению истицы, авария произошла по вине ответчиков в лице Дорожного агентства Липецкой области, поскольку организация не установила знак «Главная дорога». Поэтому женщина решила взыскать с дорожников материальный ущерб от ДТП в размере 156 тысяч рублей. Но судьи с ее доводом не согласились.В апелляционном постановлении указано, что дороги, по которым двигались участники ДТП, имеют одинаковое покрытие, и при отсутствии знаков приоритета являются равнозначными и должны руководствоваться пунктом 13.11 ПДД РФ (помеха справа — прим. GOROD48).«Само по себе отсутствие дорожных знаков не находится в прямой причинно-следственной связи с наступившим ДТП, поскольку именно действия водителя, в нарушение Правил дорожного движения не уступившего дорогу транспортному средству, выезжающему справа, послужили причиной дорожно-транспортного происшествия и причинения ущерба имуществу истца», — говорится в решении Липецкого областного суда.Ранее вина водителя «Фольксвагена» уже была установлена постановлением судьи Грязинского городского суда Липецкой области, которым он привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего).