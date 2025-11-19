62-летний мужчина погиб в огне

Его тело нашли при тушении надворной постройки в селе Замарайка Воловского района

Утром 18 ноября в деревне Замарайка Воловского района во время тушения горящей дома было обнаружено тело 62-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В селе Большие Избищи Лебедянского округа и в селе Донское Задонского района ночью 18 и 19 ноября сгорело по одной надворной постройке. Эти пожары обошлись без жертв и пострадавших.Из-за пожара в квартире пятиэтажки на улице Терешковой в Липецке тем же утром был эвакуирован один человек. В результате возгорания уничтожен вещи на одном квадратном метре.Днем сгорел садовый домик в липецком СНТ «Пусковые двигатели» и пластиковый мусорный контейнер на улице Звёздной.