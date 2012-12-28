Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница

Теперь женщина обвиняется в краже.

В Усманском районе передано в суд уголовное дело 47-летней женщины, обвиняемой в краже денег из банкомата (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ).«По версии следствия, 47-летняя обвиняемая забрала из банкомата и присвоила 13 тысяч рублей, внесенные в торговом центре в купюроприемник предыдущим посетителем. По техническим причинам деньги так остались в купюроприёмнике», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.