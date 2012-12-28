Все новости
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Общество
«Как нам попасть домой?»
Общество
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
Удобный и безопасный: металлурги оценили обновленный подземный переход на Новолипецке
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
По селу Капитанщино сегодня бегал лось
Общество
В Липецкой области введен красный уровень
Происшествия
Желтый уровень также отменен
Происшествия
Праздник трудолюбивых, простых и мудрых людей: в Липецкой области чествовали работников сельского хозяйства
Общество
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Бывший сотрудник колонии получил четыре года строгого режима и четыре миллиона штрафа за взятку от сидельца
Происшествия
Красный уровень отменен, действует желтый
Происшествия
В горсовете попросили мэрию обновить контактную сеть трамваев от улицы 9 Мая до стана-2000
Общество
Происшествия
610
41 минуту назад
4

Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница

Теперь женщина обвиняется в краже.

В Усманском районе передано в суд уголовное дело 47-летней женщины, обвиняемой в краже денег из банкомата (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ).

«По версии следствия, 47-летняя обвиняемая забрала из банкомата и присвоила 13 тысяч рублей, внесенные в торговом центре в купюроприемник предыдущим посетителем. По техническим причинам деньги так остались в купюроприёмнике», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
кража
1
0
3
2
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Р
12 минут назад
Не бери чужое.
Ответить
Бабка Первая
17 минут назад
Жадность мозги отключает.
Ответить
Липчанка
22 минуты назад
Не твое, не бери!
Ответить
vlad
26 минут назад
Нашли крайнего. Виноват тот, кто обслуживает банкомат!
Ответить
