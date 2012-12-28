Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Праздник трудолюбивых, простых и мудрых людей: в Липецкой области чествовали работников сельского хозяйства
Бывший сотрудник колонии получил четыре года строгого режима и четыре миллиона штрафа за взятку от сидельца
Происшествия
610
41 минуту назад
4
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Теперь женщина обвиняется в краже.
«По версии следствия, 47-летняя обвиняемая забрала из банкомата и присвоила 13 тысяч рублей, внесенные в торговом центре в купюроприемник предыдущим посетителем. По техническим причинам деньги так остались в купюроприёмнике», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
1
0
3
2
2
Комментарии (4)