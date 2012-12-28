17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
18 минут назад
Липецкая вечЁрка: упавший с моста, в лифте с кирпичом и любовная драма
Сегодня, 14 ноября, в логу нашли тело упавшего с моста мужчины, липчане рассказали, почему ездят в лифте с кирпичом, и девушку могут осудить за попытку убийства любимого.
Жильцы дома на улице Филипченко ездят в лифте с кирпичом. Чтобы кто-то случайно его не выбросил, рядом прикреплено предупреждение:
Действительно некоторые лифты запрограммированы так, что не работают, если в них войдет ребенок без сопровождения взрослых.
Однако в доме живет худенькая девочка-школьница, и она испытывает трудности из-за продвинутой техники.
Эта новость заинтересовала комментаторов GOROD48 и они надавали советов.
«Это сделано ещё для того, чтобы дети не баловались пустыми лифтами, отправляя их на другие этажи. Кстати, в советское время пустой лифт можно было легко отправить. Дети шалили», — поделилась воспоминаниями 12-этажка.
«А если неадекват зайдет в лифт, и ему взбредёт в голову стукнуть кого-нибудь кирпичом? Такие вещи нельзя в лифте держать», — считает Animal planet.
«У нас ребенок поджидал кого-нибудь из соседей, кого знает. И этот сосед проезжал с ним до нужного этажа». — поделилась опытом Липчанка.
«Стульчик надо для ожидания при отключении света или остановки лифта. Детям и пожилым лицам это поможет дождаться ремонтную группу», — предложила Гостья1.
Сегодня в автобусе 27-го маршрута оторвалось кресло. Перевозчик пообещал снять «Волгабас» с рейса для ремонта.
17-летняя жительница села Частая Дубрава приревновала своего 34-летнего сожителя и ударила его ножом в грудь. Пара была пьяна.
Но после такого, девушка, видимо, тут же протрезвела и вызвала скорую помощь. Мужчину отвезли в больницу, он выжил.
Следком возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Девушке может грозить до 10 лет лишения свободы.
Читателей GOROD48 больше заинтересовал возраст пары.
«В 17 лет сожитель, да ещё и вдвое старше? Сельские страсти», — удивилась Тыква.
«Высокие отношения в мезальянсе под градусом», — добавил Пихто.
Жительница Лебедяни родила в машине скорой помощи по пути в липецкий роддом. У женщины это третий ребенок, он, по словам врачей, родился в амниотическом мешке («в рубашке»).
Это уже, как минимум, четвертый случай в 2025 году, когда женщины рожают по дороге в роддома.
«Когда из-за оптимизации у нас в области останется один роддом, такие новости уже никому не будут интересны», — написл lugov.
«Ну в прицепе, если от Лебедяни до ближайшего перинатального центра, который в Липецке, везти всех рожениц, то можно не только в машине родить, но и стать крестным. Поближе все закрыто?», — добавил Мосякин.
«Слава и уважение врачам и фельдшерам скорой помощи! Спасибо Вам, труженики!», — поблагодарил медиков комментатор.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом, и от +7 до +8 градусов, поэтому утром дороги начнут посыпать песком и солью.
Заглавное фото пресс-службы ОКУ «Управление ГПСС»
