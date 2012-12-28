Липецкая вечЁрка: упавший с моста, в лифте с кирпичом и любовная драма

Сегодня, 14 ноября, в логу нашли тело упавшего с моста мужчины, липчане рассказали, почему ездят в лифте с кирпичом, и девушку могут осудить за попытку убийства любимого.