Происшествия
348
сегодня, 08:30

У 53-летнего липчанина нашли коньяк в канистре и 500 бутылок палёного алкоголя

Изъятое спиртное изучат на безопасность.

В Липецке, Грязях и Волово пресечен незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В отношении 53-летнего липчанина возбуждено уголовное дело по части первой статьи 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и сырья для их производства, совершенные в крупном размере». Он подозревается в хранении и реализации немаркированного алкоголя на сумму 150 тысяч рублей.

«В Липецке и городе Грязи в автомобиле и в помещениях, принадлежащих подозреваемому, оперативники изъяли свыше 800 литров немаркированной спиртосодержащей продукции, пластиковую канистру с коньячной продукцией объемом 110 литров, почти 500 бутылок алкоголя различных наименований, а также тару, предназначенную для розлива алкоголя. Химический состав изъятого изучат на предмет безопасности для жизни и здоровья», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

А в Волово 51-летняя женщина незаконно хранила немаркированную алкогольную продукцию в хозпостройках: у нее полицейские изъяли партию различных спиртных напитков объемом 163,6 литра и общей стоимостью свыше 143 тысяч рублей.

Действия воловчанки квалифицированы по части пятой статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере», ей грозит до трех лет лишения свободы и крупный штраф.
алкоголь
торговля
