В павильоне на трамвайной остановке «Памятник танкистам» треснуло стекло

С начала обновления трамвайной сети Липецка повреждены уже 10 павильонов.

Липчане в выходные заметили растрескавшееся стекло в павильоне трамвайной остановке «Памятник танкистам».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе городской администрации, павильон находится на балансе концессионера «Мовиста Регионы Липецк».— В данный момент оценивается ущерб и готовится заявление в полицию, — рассказали в мэрии. — А всего с начала концессии повреждены 10 таких павильонов. На многих стеклах было заметно стороннее воздействие, например, следы от брошенных камней.Концессионер в скором времени примет решение по срокам ремонта поврежденных остановок.