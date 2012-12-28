Пожарные тушили на выходных жилой дом, автомобиль и бесхозное строение

Кровля жилого дома площадью 112 квадратных метров сгорела в Паршиновка Добринского округа вечером 23 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В тот же день пожарные тушили кровлю бесхозного строения в селе Баловнево Данковского округа. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.24 мая в селе Грачевка Усманского округа сгорела надворная постройка, а в Лебедяни на улице Дорожной — моторный отсек автомобиля «Лада Приора». Огонь успел повредить часть салона.За выходные пожарные потушили пять возгораний мусора на открытых пространствах — общая площадь таких пожаров составила 282 квадратных метра, и пять пластиковых контейнеров для ТКО. В Липецке пожарные выезжали на два вызова из-за подгорания пищи в многоквартирных домах и на короткое замыкание в трансформаторе на улице Варшавской.