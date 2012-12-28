41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
34-летний мужчина госпитализирован.
Девушка сама вызвала скорую помощь. Мужчина доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.
По делу проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства происшествия. Девушке может грозить до 10 лет лишения свободы.
