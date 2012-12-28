17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело

34-летний мужчина госпитализирован.

12 ноября в селе Частая Дубрава Липецкого округа 17-летняя девушка во время ссоры на почве ревности с 34-летним сожителем ударила его ножом в грудь. И девушка, и её сожитель были пьяны.Девушка сама вызвала скорую помощь. Мужчина доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.По делу проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства происшествия. Девушке может грозить до 10 лет лишения свободы.