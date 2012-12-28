41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
С моста на улице Терешковой в лог упал мужчина
Его тело нашли выгуливавшие собаку липчане.
По данным GOROD48, погибший — житель Липецка 1987 года рождения. В правоохранительных органах предполагают, что он упал с моста на улице Терешковой вчера вечером. Медики констатировали у погибшего политравму. По данным GOROD48, у погибшего были проблемы с психикой.
По факту смерти мужчины Следственный комитет начал проверку.
Комментарии (2)