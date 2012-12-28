Все новости
Происшествия
866
31 минуту назад
1

С моста на улице Терешковой в лог упал мужчина

Его тело нашли выгуливавшие собаку липчане.

Сегодня спасатели мэрии достали со дна Каменного лога труп мужчины, на который утром наткнулась супружеская пара, выгуливавшая собаку.

По данным GOROD48, погибший — житель Липецка 1987 года рождения. В правоохранительных органах предполагают, что он упал с моста на улице Терешковой вчера вечером. Медики констатировали у погибшего политравму. По данным GOROD48, у погибшего были проблемы с психикой.

По факту смерти мужчины Следственный комитет начал проверку.
падение с высоты
0
5
2
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ну сколько можно
8 минут назад
Сделайте уже забор на метр выше нынешнего. Как можно было при недавней реконструкции этого не понимать
Ответить
