С моста на улице Терешковой в лог упал мужчина

Его тело нашли выгуливавшие собаку липчане.

Сегодня спасатели мэрии достали со дна Каменного лога труп мужчины, на который утром наткнулась супружеская пара, выгуливавшая собаку.По данным GOROD48, погибший — житель Липецка 1987 года рождения. В правоохранительных органах предполагают, что он упал с моста на улице Терешковой вчера вечером. Медики констатировали у погибшего политравму. По данным GOROD48, у погибшего были проблемы с психикой.По факту смерти мужчины Следственный комитет начал проверку.