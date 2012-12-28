Все новости
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
Липчанка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»
Происшествия
В ночь на понедельник выпадет мокрый снег
Погода в Липецке
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
Еще одна школа Липецка включена в план капремонтов следующего года
Общество
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Общество
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Общество
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Липчанка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Общество
Завтра утром дороги в Липецке начнут посыпать песком и солью
Общество
Липчанин с травмой головы вышел из больницы и пропал
Происшествия
В 27-м автобусе отвалилась пассажирское кресло
Общество
«Не выбрасывайте кирпич! С ним в лифте ездит ребенок малого веса…»
Общество
Житель Грязей осужден в Татарстане за поджог автомобиля по заказу
Происшествия
Легковушка и грузовик столкнулись на дороге Липецк-Данков: в больнице оказался водитель-пенсионер
Происшествия
140 свёртков наркотиков получил от кураторов закладчик-иностранец
Происшествия
Общество
458
35 минут назад

В 27-м автобусе отвалилась пассажирское кресло

«Волгабас» срочно снимут с маршрута и отремонтируют.

Сегодня утром в автобусе 27-го маршрута отвалилось пассажирское кресло. Оно упало в узкий проход, сделав его еще более труднопроходимым в час пик.

c676b0c3-8cb1-4ab5-a7f7-58909c0ad433.jpg

GOROD48 отправил фотографии автобуса с госномером АН 534 в пресс-службу мэрии. Нам оперативно ответили, что собственник автобуса «Волгабас», компания «Липецкпассажиртранс», срочно снимет машину с маршрута и отремонтирует.
транспорт
