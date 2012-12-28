В 27-м автобусе отвалилась пассажирское кресло

«Волгабас» срочно снимут с маршрута и отремонтируют.

Сегодня утром в автобусе 27-го маршрута отвалилось пассажирское кресло. Оно упало в узкий проход, сделав его еще более труднопроходимым в час пик.GOROD48 отправил фотографии автобуса с госномером АН 534 в пресс-службу мэрии. Нам оперативно ответили, что собственник автобуса «Волгабас», компания «Липецкпассажиртранс», срочно снимет машину с маршрута и отремонтирует.