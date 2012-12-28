41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Легковушка и грузовик столкнулись на дороге Липецк-Данков: в больнице оказался водитель-пенсионер
Общество
458
35 минут назад
В 27-м автобусе отвалилась пассажирское кресло
«Волгабас» срочно снимут с маршрута и отремонтируют.
GOROD48 отправил фотографии автобуса с госномером АН 534 в пресс-службу мэрии. Нам оперативно ответили, что собственник автобуса «Волгабас», компания «Липецкпассажиртранс», срочно снимет машину с маршрута и отремонтирует.
1
0
1
2
3
Комментарии