Общество
822
41 минуту назад

«Не выбрасывайте кирпич! С ним в лифте ездит ребенок малого веса…»

Такое объявление размещено в лифте дома на улице Филипченко.

В редакцию GOROD48 прислали фото лифта одного из домов на улице Филипченко. В лифте лежит аккуратно прикрытый пакетом кирпич и наклеено объявление: «Не выбрасывайте кирпич! С ним в лифте ездит ребенок малого веса. Большое спасибо за понимание!».

«Лифт рабочий. Но худенькую девочку из первого класса он не «видит» по массе тела (не видит нагрузки), тем самым двери не закрываются, и он не везет ребенка, проживающего на 9 этаже. Она после школы первое время ходила пешком. Теперь нашли выход из положения, положив кирпич. Тем самым и девочку свободно поднимает, и других соседей возит», — рассказал нам житель дома.

cds_thLYdqSZJBHa8ZdK_rQBN-KMRMOGPllJvPtsbquwVJQqdFEFaAJqbf2my2luaC73fYwmkmkmiwreLX_apwsR.jpg+2025-11-14-09.13.34.jpg

К слову, этот рецепт используется по всей России. Жильцы многоэтажек по той же причине утяжеляют лифты кто кирпичами, кто бутылями с водой.

Лифты действительно настраиваются по весу так, чтобы дети до 6 лет не могли ими пользоваться без сопровождения взрослых, рассказали GOROD48 в организации «Липецклифт». Но бывают дети постарше с таким же весом, тогда лифт перенастраивают, что сегодня и пообещали сделать с лифтом на Филипченко.
лифт
2
1
0
8
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
