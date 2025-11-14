Такое объявление размещено в лифте дома на улице Филипченко.

В редакцию GOROD48 прислали фото лифта одного из домов на улице Филипченко. В лифте лежит аккуратно прикрытый пакетом кирпич и наклеено объявление: «Не выбрасывайте кирпич! С ним в лифте ездит ребенок малого веса. Большое спасибо за понимание!».«Лифт рабочий. Но худенькую девочку из первого класса он не «видит» по массе тела (не видит нагрузки), тем самым двери не закрываются, и он не везет ребенка, проживающего на 9 этаже. Она после школы первое время ходила пешком. Теперь нашли выход из положения, положив кирпич. Тем самым и девочку свободно поднимает, и других соседей возит», — рассказал нам житель дома.К слову, этот рецепт используется по всей России. Жильцы многоэтажек по той же причине утяжеляют лифты кто кирпичами, кто бутылями с водой.Лифты действительно настраиваются по весу так, чтобы дети до 6 лет не могли ими пользоваться без сопровождения взрослых, рассказали GOROD48 в организации «Липецклифт». Но бывают дети постарше с таким же весом, тогда лифт перенастраивают, что сегодня и пообещали сделать с лифтом на Филипченко.