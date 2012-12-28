Все новости
Общество
130
сегодня, 10:58

Детская банковская карта: современный формат для карманных ребенка

Детская банковская карта уже превратилась в аналог кошелька для карманных денег ребенка. Оформить ее можно, когда ребенку исполнится шесть лет — именно с этого возраста по Гражданскому кодексу дети вправе совершать первые самостоятельные покупки. 

Как работает детская карта, чем отличается от обычной, какие инструменты безопасности предусмотрены на таком пластике — GOROD48 подскажет, на что обратить внимание, если решили открыть карту ребенку. 

Когда можно оформить детскую карту

Мелкие бытовые покупки ребенок может делать самостоятельно с шести лет – согласно статье 28 Гражданского кодекса. Именно с этого возраста в банке доступна услуга – оформить для несовершеннолетнего отдельную банковскую карту. Но с 6 до 14 лет эта карта будет дополнительной к банковскому счету родителей. У ребенка нет паспорта, завести собственный счет он не может. Материальную ответственность также несет взрослый. Валюта карты и срок ее действия будут такими же, как у родительского пластика. Иногда банк предлагает карту со специальным дизайном. Для открытия потребуются паспорт родителя или опекуна, свидетельство о рождении ребенка.

В 14 лет ребенок получает паспорт, может по закону самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, - и открыть собственный банковский счет и получить отдельную карту. Подросток также может самостоятельно оформить вклад. При этом пока ему не исполнится 18 лет, требуется письменное согласие родителей или законных представителей. 

Важно — детские и молодежные карты могут быть только дебетовыми. Детям и подросткам до 18 лет не разрешено брать кредиты и рассрочки. Некоторые банки и вовсе оформляют кредиты, только когда клиенту исполнился 21 год. 

Возможности и ограничения детской карты

В силу возраста дети могут совершать не все банковские операции. Соответственно, банки ограничивают функционал детской карты. По ней не только нельзя оформить кредит, банк может запретить или установить лимит на оплату определенных видов товаров и услуг, на денежные переводы. Не все карты поддерживают входящие денежные переводы по номеру телефона —- только по СБП или номеру счета. На некоторых запрещена оплата по QR-коду. 

Но основной контроль банк передает родителям — они могут установить лимиты по сумме операций в день и в месяц (например, не более 15 тысяч в месяц и не более тысячи рублей в день), запретить или ограничить покупки в интернете, снимать наличные в банкомате, переводить деньги с детской карты другим людям. Некоторые банки предлагают сервисы, когда родители должны подтвердить некоторые операции по детской карте: например, ребенок хочет перевести деньги на незнакомый номер, родитель получает уведомление с просьбой отклонить или подтвердить перевод. Родитель, к счету которого подключена детская карта, получает СМС или push-уведомление о каждой операции ребенка. 

У детской карты могут быть приятные бонусы — кэшбэк за определенные покупки, начисление процентов на остаток, оформление программ-«копилок» (например, каждая покупка округляется, а разница идет на отдельный накопительный счет). 

Ограничения «молодежных» карт

Строгий контроль по банковской карте подростка, когда она больше не привязана к родительскому счету, недоступен. Однако банки сами нередко устанавливают по молодежным картам небольшие лимиты на операции. По ним все еще недоступно оформление кредита. Сумма наличных, которые можно снять в банкомате бесплатно, гораздо ниже, чем по полноценным «взрослым» картам. Сумма кэшбэка также ниже, а категорий для кэшбэка меньше. 

Правила безопасности

Когда в руки ребенка попадает его первая карте, важно рассказать основные правила безопасности. Юный владелец должен знать:

- никому нельзя сообщать данные своей карты (включая пин-код, номер и CVC/CVV-код на обороте), объясните, что банк никогда не запрашивает такую информацию по телефону или через СМС – она нужна только мошенникам;

- карту нельзя оставлять без присмотра на виду — например, на столике в кафе или на школьной парте, нельзя передавать в чужие руки;

- наличные следует снимать только в банкоматах «своего» банка, лучше — в банковских отделениях, где доступна помощь консультантов, если возникнет проблема;

- онлайн-покупки можно делать только на проверенных сайтах, если есть сомнения, лучше позвать родителей;

- обязательно сразу же сообщать о потере карты — родителям, если карта детская, или на горячую линию банка, если у подростка оформлен собственный «пластик». 

банковские карты
