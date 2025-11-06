Все новости
В Липецке опять расстреляли трамвай
Происшествия
Избиение 14-летнего подростка записала камера наблюдения
Происшествия
«Киа» и «Санг Йонг» жестко столкнулись на кольце площади Победы
Происшествия
Мошенники оставили липецкую пенсионерку без всех сбережений
Происшествия
Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
Общество
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
Три четверти введенного в области жилья — индивидуальное
Экономика
В Липецке задержан подозреваемый в хищении велосипеда у пенсионера
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +12
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
2102
06.11.2025 16:10
9

Липчанин угрожал матери ножом

Сын уже раскаялся, но ему всё равно грозит до двух лет лишения свободы.

Прокурор Липецкого района направил в суд уголовное дело ранее не судимого мужчины, обвиняемого в угрозе убийством матери.

— В мае этого года в ходе ссоры с матерью мужчина, удерживая в руке нож, высказывал угрозы убийством в её адрес. При этом обвиняемый находился в агрессивном состоянии и был в непосредственной близости от женщины, поэтому она восприняла его слова как реальную угрозу для своей жизни и здоровья, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Действия сына квалифицированы по части первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством», санкции которой — до двух лет лишения свободы. Мужчина полностью признал вину и раскаялся.
угроза убийством
конфликт
Комментарии (9)

Квасилий
вчера, 14:57
Неадекваты продолжают бесноваться
Эх
вчера, 01:07
Вырос сыночка... Бедная мать.
64 +
06.11.2025 21:06
А мне жалко эту женщину. Этот случай может повториться снова. Дети стали жестокими и перестали уважать родителей
Соседка
06.11.2025 20:57
Высокие отношения!Не доплюнешь!
???
06.11.2025 20:37
А сколько лет сынку, чего же он живёт с мамкой, наверное опять алкаш?
65+
06.11.2025 17:30
Мать сошла сума коль заявила на сына !
Времена
06.11.2025 22:26
Она и отца довела до цугундера...есть такие , "поди туда не зная куда, возьми это не зная что".
Александр Н.
06.11.2025 17:21
Хорош сынок.
мк
06.11.2025 16:22
должно быть радовалась рождению сына.....
