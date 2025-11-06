Липчанин угрожал матери ножом

Сын уже раскаялся, но ему всё равно грозит до двух лет лишения свободы.

Прокурор Липецкого района направил в суд уголовное дело ранее не судимого мужчины, обвиняемого в угрозе убийством матери.— В мае этого года в ходе ссоры с матерью мужчина, удерживая в руке нож, высказывал угрозы убийством в её адрес. При этом обвиняемый находился в агрессивном состоянии и был в непосредственной близости от женщины, поэтому она восприняла его слова как реальную угрозу для своей жизни и здоровья, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Действия сына квалифицированы по части первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством», санкции которой — до двух лет лишения свободы. Мужчина полностью признал вину и раскаялся.