47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
Экономика
34
14 минут назад
Статистика: в Липецкой области выросло производство молока и яиц
Вместе с тем производство мяса, как и поголовье сельхозживотных в Липецкой области снизились в январе-сентябре — такие данные приводит Липецкстат.
Так, за девять месяцев в хозяйствах всех категорий выросло производство молока на 6,7% (до 262,6 тысячи тонн), яиц — на 8% (до 702,4 миллиона штук). При этом, производство скота и птицы на убой (в живом весе) снизилось на 1,5%, до 296,8 тысячи тонн.
Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-сентябре составил 7473 килограмма (+5,7%), яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 224 штуки, год назад — 227 штук.
Снизилось на 1 октября поголовье всех видов сельхозживотных: поголовье крупного рогатого скота составило 114,9 тысячи голов (-1,1% к 1 октября 2024 года), в том числе коров – 42,2 тысячи (-3%); свиней — 789,1 тысячи (-2,1%), овец и коз — 64,9 тысячи голов (-8,6%).
