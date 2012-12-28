47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
сегодня, 11:00
При пожаре на улице Петра Смородина погиб 80-летний мужчина
Его жена в реанимации.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, проводится доследственная проверка обстоятельств случившегося.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар охватил площадь 10 квадратных метров. К его тушению пожара привлекались 20 сотрудников МЧС России и пять единиц техники.
— Сотрудники дознания устанавливают причину возникновения пожара, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
