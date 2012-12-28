47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
В Липецке разыгран новый контракт на отлов бездомных собак
Подряд стоимостью в 1,5 миллиона рублей получила Татьяна Фомина, которая уже два года выигрывает такие торги.
Денег по этому контракту при соблюдении всех обязательных процедур: отлов, ветеринарные услуги, содержание и прочее, хватит на 99 девять собак. Но так как полный спектр услуг — вещь редкая (например, животное уже стерилизовано и с биркой, но подана заявка на его отлов), то выделенных средств хватит на изъятие с улиц города сотен собак.
Кстати, та самая стая, которая бегает в районе Центрального рынка, о чем рассказывал GOROD48 24 октября, по прежнему резвится в этой части города, и как кажется, в полном составе.
