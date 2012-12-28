Все новости
Общество
75
13 минут назад
1

В Липецке разыгран новый контракт на отлов бездомных собак

Подряд стоимостью в 1,5 миллиона рублей получила Татьяна Фомина, которая уже два года выигрывает такие торги.

Управление главного смотрителя липецкой мэрии разыграло контракт стоимостью 1,5 млн рублей на отлов бездомных животных до конца 2025 года. Конкурс при отсутствии конкуренции выиграла предпринимательница Татьяна Фомина, которая вот уже два года побеждает на таких торгах.

Денег по этому контракту при соблюдении всех обязательных процедур: отлов, ветеринарные услуги, содержание и прочее, хватит на 99 девять собак. Но так как полный спектр услуг — вещь редкая (например, животное уже стерилизовано и с биркой, но подана заявка на его отлов), то выделенных средств хватит на изъятие с улиц города сотен собак.

Кстати, та самая стая, которая бегает в районе Центрального рынка, о чем рассказывал GOROD48 24 октября, по прежнему резвится в этой части города, и как кажется, в полном составе.

45768.jpg
отлов собак
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья
6 минут назад
Собак становится всё больше и больше на улицах города. Уже всех кошек загрызли. Такое раньше не было. Такое ощущение, что из отлавливают в других регионах, а здесь выпускают, уж извините.
Ответить
