сегодня, 15:54
Липчане самостоятельно открыли детскую площадку в Нижнем парке
В мэрии пообещали восстановить ограждение вокруг площадки. Дата, когда ее примут в эксплуатацию, не называется.
В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, ограждение восстановят, а вот когда площадка заработает официально не сказали.
Напомним, детская площадка за 28,4 миллиона рублей построена компанией «Регионстройхолдинг» на месте пустовавшего кафе из морских контейнеров. Площадку подрядчик был должен сдать в сентябре, однако во время ее инспекции мэр Роман Ченцов не обнаружил части оборудования, резинового покрытия и малых архитектурных форм — строителей подвел поставщик. Кроме того, мэра не устроил цвет деревянных конструкций площадки. Подрядчик обещал закончить работу с учетом замечаний к концу сентября.
