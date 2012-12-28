Все новости
Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе
Происшествия
В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте
Происшествия
Беспилотник сбит ночью над областью
Происшествия
Красный уровень опасности объявлен и в Липецке
Происшествия
«На кладбище творится беспредел: его изуродовали свиньи!»
Происшествия
«Какая из этих машин уйдет под землю первой?»
Общество
Мужчина погиб в горящем гараже
Происшествия
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют днём, поднимут ли зарплату учителям и врачам
Общество
Серийный аферист с сайта объявлений задержан в Липецке
Происшествия
«В подвале поселились черви»
Общество
Дорожники попытаются убрать «вечную лужу» с улицы Парковой
Общество
Липчане самостоятельно открыли детскую площадку в Нижнем парке
Общество
С жителя Иркутска требуют миллион, который липецкая пенсионерка перевела на «безопасный счёт»
Происшествия
Лишённый прав пьяный мотоциклист улетел в кювет
Происшествия
Действия экс-начальника отдела управления ветеринарии квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса
Происшествия
Сотрудник колонии организовал в исправительном учреждении производство оружия
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В число лучших водителей НЛМК впервые попала женщина
НЛМК Live
На улице Депутатской топит бар и магазин
Общество
Депутат Ольга Митрохина поздравила ветерана войны и труда с 98-летием
Общество
Общество
832
сегодня, 15:54
8

Липчане самостоятельно открыли детскую площадку в Нижнем парке

В мэрии пообещали восстановить ограждение вокруг площадки. Дата, когда ее примут в эксплуатацию, не называется.

В выходные липчане опробовали детскую площадку в Нижнем парке. Но есть нюанс: площадка еще не открыта. Она была даже огорожена, ограждение, правда, хлипкое, и его несложно было преодолеть.





В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, ограждение восстановят, а вот когда площадка заработает официально не сказали.

Напомним, детская площадка за 28,4 миллиона рублей построена компанией «Регионстройхолдинг» на месте пустовавшего кафе из морских контейнеров. Площадку подрядчик был должен сдать в сентябре, однако во время ее инспекции мэр Роман Ченцов не обнаружил части оборудования, резинового покрытия и малых архитектурных форм — строителей подвел поставщик. Кроме того, мэра не устроил цвет деревянных конструкций площадки. Подрядчик обещал закончить работу с учетом замечаний к концу сентября.
детская площадка
Нижний парк
1
0
4
1
8

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Санек
9 минут назад
А это точно детская площадка???Для какого возраста из таких бревен???!Выглядит совсем небезопасно.
Ответить
стоимость
14 минут назад
как всегда намного завышена, из каких то брёвен умудрились сделать детские аттракционы и получат почти 30 лимонов, направо и налево деньги из бюджета разлетаются, почему мерию не проверяют, не понятно
Ответить
смотритель зоопарка
14 минут назад
и да, Регионстрохолдинг замечания мэра не устранил, удивительно, да?)
Ответить
смотритель зоопарка
19 минут назад
площадка просто боль, за две горки такие деньги - нет слов, ну а сами горки, вы видели их? угол почти 80 градусов, дети съезжают и бьются поясницей, как такое можно было согласовать и поставить, как ???
Ответить
Житель
21 минуту назад
Зима практически наступила. Все перерыто вдоль и поперек, дома без отопления, мосты в аварийном состоянии. Даже убогие площадки не могут проконтролировать, чтобы сделали в срок. Одна показуха и совещания. Позор!
Ответить
сегодня, 16:05
Более убогого сооружения Нижний парк ещё не видел.
Ответить
спортсмен
сегодня, 16:03
неандертальцы блин. чё мало площадок что ли?
Ответить
смотритель зоопарка
19 минут назад
не поверишь, но да, их нет практически
Ответить
