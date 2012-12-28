Сегодня в Липецке: салон мистической баронессы, липчане настаивают на дополнительном выходном дне

Нас ждут гастроли артистов из Мичуринска, наука антистресса и городская ярмарка, которая переедет в новое место.

В Липецке вновь не очень жарко – от +4 до +6 градусов, днём будет лить дождь, местами возможен мокрый снег.









- ул. Филипченко, 2, 4/2, 4/3, 4/4.













Ярмарка

С 8:30 и до 14:00 городская ярмарка вновь ждёт покупателей (6+).









В 18:01 в культурном пространстве «Прачечная» (ул. Л.Толстого, 40) состоится одно из самых красивых культурных событий дня и недели – иммерсивный спектакль «Салон баронессы фон Дункельхайт» по мистическим рассказам русских писателей XIX - XX веков (16+).





Мистические рассказы Валерия Брюсова, Дмитрия Цензора, Тэффи, Фёдора Сологуба и других авторов сплетаются в чувственное действо на грани страха и наслаждения. Продолжительность спектакля более 3-х часов.













В 18:00 в Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) гости из Мичуринска покажут спектакль «Саквояж доктора Чехова» (16+).









В 17:30 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) соберутся взрослые на «Науку антистресса» от психолога Евгении Цехош (6+).









В 18:00 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) начнётся мастер-класс по лепке из глины (6+).









В 16:00 в отделении Дома культуры «Матыра» (ул. Писарева, 16) пройдет тематическая концертная программа в честь Дня космонавтики (12+).









53% липчан в опросе SuperJob высказались, что хотели бы видеть День космонавтики государственным праздником и нерабочим днем. Сторонники идеи аргументируют её тем, что хотят подчеркнуть исторические достижения страны в освоении космоса и апеллируют к чувству национальной гордости.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Вермишева, 22а, 23а, 23б;- ул. Космонавтов, 43;Плановых отключений света сегодня не ожидается.Ссылка на приложение, которое поможет избежать дорожных заторов. Если, конечно, вам удастся подключиться к Интернету.Только теперь она сменит локацию. Торговые палатки выставят на площади перед Городском Дворцом культуры (ул. Коммунистическая, 20).Гастроли Мичуринского театра кукол. Спектакль по рассказам «Попрыгунья», «Толстый и тонкий», «Мальчики», «Злой мальчик» и др.Дипломированный специалист расскажет, как снижать стресс и напряжение, покажет простые дыхательные и телесные упражнения, а также научит поддерживать внутреннее равновесие в повседневной жизни и оставаться спокойными и уверенными в любых ситуациях.Лауреат всероссийских конкурсов Валерия Демент в преддверие Дня космонавтики научит как слепить ракету.Спляшут и споют песни о подвиге Королёва и Гагарина: «У нас ещё в запасе 14 секунд» и так далее.Среди людей со средним образованием сторонников такого увековечивания достижений Белки, Стрелки и Гагарина 57%, среди людей с высшим образованием их уже меньше – 49%. Это хорошо, когда достижения страны в космонавтике – исторические. А как обстоят дела сейчас? Мы по-прежнему лидеры космической отрасли и недавно сфотографировали обратную сторону Луны? Или – «Юра, прости…»?Против идеи высказались 27% опрошенных.Впрочем, жизнь в этом году примерит сторонников обоих точек зрения. 12 апреля выпадает на воскресенье, к тому же – пасхальное. Можно отмечать с самого утра!