Общество
168
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: салон мистической баронессы, липчане настаивают на дополнительном выходном дне

Нас ждут гастроли артистов из Мичуринска, наука антистресса и городская ярмарка, которая переедет в новое место.

Опять, как из ведра…

В Липецке вновь не очень жарко – от +4 до +6 градусов, днём будет лить дождь, местами возможен мокрый снег.



Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Вермишева, 22а, 23а, 23б;
- ул. Космонавтов, 43;
- ул. Филипченко, 2, 4/2, 4/3, 4/4.



Плановых отключений света сегодня не ожидается.

Пробки

Ссылка на приложение, которое поможет избежать дорожных заторов. Если, конечно, вам удастся подключиться к Интернету.


Ярмарка

С 8:30 и до 14:00 городская ярмарка вновь ждёт покупателей (6+).

i.jpg

Только теперь она сменит локацию. Торговые палатки выставят на площади перед Городском Дворцом культуры (ул. Коммунистическая, 20).

Мистический салон

В 18:01 в культурном пространстве «Прачечная» (ул. Л.Толстого, 40) состоится одно из самых красивых культурных событий дня и недели – иммерсивный спектакль «Салон баронессы фон Дункельхайт» по мистическим рассказам русских писателей XIX - XX веков (16+).

Мистические рассказы Валерия Брюсова, Дмитрия Цензора, Тэффи, Фёдора Сологуба и других авторов сплетаются в чувственное действо на грани страха и наслаждения. Продолжительность спектакля более 3-х часов.


Здесь и вверху фото Елены Камыниной, vk.com/vprachechnuyu

Кукольный театр для взрослых

В 18:00 в Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) гости из Мичуринска покажут спектакль «Саквояж доктора Чехова» (16+).



Гастроли Мичуринского театра кукол. Спектакль по рассказам «Попрыгунья», «Толстый и тонкий», «Мальчики», «Злой мальчик» и др.

Перестать нервничать по любому поводу

В 17:30 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) соберутся взрослые на «Науку антистресса» от психолога Евгении Цехош (6+).



Евгения Цехош, фото vk.com/lib48ru

Дипломированный специалист расскажет, как снижать стресс и напряжение, покажет простые дыхательные и телесные упражнения, а также научит поддерживать внутреннее равновесие в повседневной жизни и оставаться спокойными и уверенными в любых ситуациях.

Производство ракет

В 18:00 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) начнётся мастер-класс по лепке из глины (6+).



Лауреат всероссийских конкурсов Валерия Демент в преддверие Дня космонавтики научит как слепить ракету.

Ко Дню космонавтики

В 16:00 в отделении Дома культуры «Матыра» (ул. Писарева, 16) пройдет тематическая концертная программа в честь Дня космонавтики (12+).



Спляшут и споют песни о подвиге Королёва и Гагарина: «У нас ещё в запасе 14 секунд» и так далее.

Ну, за Гагарина!..

53% липчан в опросе SuperJob высказались, что хотели бы видеть День космонавтики государственным праздником и нерабочим днем. Сторонники идеи аргументируют её тем, что хотят подчеркнуть исторические достижения страны в освоении космоса и апеллируют к чувству национальной гордости.



Среди людей со средним образованием сторонников такого увековечивания достижений Белки, Стрелки и Гагарина 57%, среди людей с высшим образованием их уже меньше – 49%. Это хорошо, когда достижения страны в космонавтике – исторические. А как обстоят дела сейчас? Мы по-прежнему лидеры космической отрасли и недавно сфотографировали обратную сторону Луны? Или – «Юра, прости…»?

Против идеи высказались 27% опрошенных.

Впрочем, жизнь в этом году примерит сторонников обоих точек зрения. 12 апреля выпадает на воскресенье, к тому же – пасхальное. Можно отмечать с самого утра!

Дорогие липчане! За коном унылая погода, зато новости по-прежнему яркие и вчечатляющие. Жителям Липецкой области достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Сегодня в Липецке
