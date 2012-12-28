Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
сегодня, 15:55
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
О том, что стало причиной аварии водитель «Чери» GORОD48 не сказал. Возможно, у машины отказали тормоза на крутом спуске или же ее пожилой водитель ошибочно нажал на газ.
