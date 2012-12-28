Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries
Происшествия
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Происшествия
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
Происшествия
Два БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
В овраге у водоёма нашли полускелетированный труп
Происшествия
Неизвестный мужчина погиб на грязинской трассе
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
4 ноября липчан угостят на Городище
Общество
Читать все
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
Происшествия
Коллективку и Сокол соединил новый мост
Общество
Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
Общество
«Чери» вынесло на встречную полосу Неделина: разбиты четыре автомобиля
Происшествия
32-летняя липчанка не открывала дверь приставам и ругалась матом
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +10
Погода в Липецке
Версия об обстреле трамвая пока не подтверждается
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сотрудники НЛМК отмечены ведомственными наградами
НЛМК Live
Липецкая вечЁрка: три трупа, афера с Wildberries на 3,2 миллиона, и еда на Городище
Общество
Читать все
Происшествия
3798
сегодня, 15:55
16

Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения

Возможно, у автомобиля отказали тормоза на крутом спуске или же его пожилой водитель ошибочно нажал на газ.

Каким-то чудом ДТП на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе, в котором автомобиль «Чери» снес светофор и отбойники, столкнулся со «Шкодой Рапид», «Ниссаном Альмера» и «ГАЗелью»,  обошлось без жертв. На записи камеры наблюдения видно, как «Чери» на большой скорости летит с горы под красный сигнал светофора, проезжает перекресток и бьет в корму автомобиль «Шкода», только что выехавший на Неделина с улицы Фрунзе. Затем «Чери» заносит на встречную полосу и где машина влетает в стоящие на светофоре «Ниссан» и «ГАЗель». 

О том, что стало причиной аварии водитель «Чери» GORОD48 не сказал. Возможно, у машины отказали тормоза на крутом спуске или же ее пожилой водитель ошибочно нажал на газ.

авария
ДТП
2
0
12
6
3

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Теперь
5 минут назад
всем ясно, что лучше бы он купил себе велосипед..
Ответить
Эх
57 минут назад
Не смог обуздать старый вороных. Годы уже не те.
Ответить
Пожилой
сегодня, 18:55
Бензин то дорогой, чтобы стоять и жечь его на светофоре, поэтому решил сэкономить.
Ответить
Житель дома на против.
сегодня, 18:39
Если поглядеть камеры что там установлены то похожее но без аварий каждый день можно наблюдать и главное но только на спуске. Только лежачии полицейские могут спасти ситуацию. А ещё рёв маторов такой как будто на гонках находишься. Не какие окна не спасают.
Ответить
контингент
сегодня, 18:14
как такие за рулем сидят???
Ответить
В
сегодня, 18:30
Он сказал поехали и махнул рукой!
Ответить
ТомСойер
сегодня, 18:11
Эххх, с горочки, до последнего не хотел тормозить
Ответить
ха
сегодня, 17:52
Ну все пусть готовится купить светофор, оградку, оплатить работы, оплатить разбитые машины - такова цена "эпичного полета"
Ответить
Кредл
сегодня, 17:29
Ошибочно нажал на газ и давил пока не улетел
Ответить
Александр Н.
сегодня, 16:52
Жуть, слава богу без жертв.
Ответить
ДеД
сегодня, 16:42
Ну теперь платить будет всем пострадавшим со своей пенсии по 10 копеек в месяц. Сочувствую
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить