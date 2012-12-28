В овраге у водоёма нашли полускелетированный труп

Мужчина числился пропавшим без вести.

31 октября в овраге у пруда на ручье Усерт в Измалковском округе — примерно в трёх километрах от улицы Елецкой села Афанасьево нашли полускелетированный труп мужчины.Личность погибшего устанавливается. По предварительным данным, это пропавший без вести житель села Введенка Липецкого округа.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, по факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка, обстоятельства смерти мужчины устанавливают.