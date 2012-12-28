Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
Происшествия
3497
сегодня, 14:26
1
В овраге у водоёма нашли полускелетированный труп
Мужчина числился пропавшим без вести.
Личность погибшего устанавливается. По предварительным данным, это пропавший без вести житель села Введенка Липецкого округа.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, по факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка, обстоятельства смерти мужчины устанавливают.
0
14
5
2
2
Комментарии (1)