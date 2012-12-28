19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries

Ущерб от махинаций сотрудниц ПВЗ с заказами составил 3,2 миллиона рублей.

Областное управление уголовного розыска при содействии службы безопасности маркетплейса разоблачило двух 19-летних липчанок: они работали в пункте выдачи заказов и за пять месяцев присвоили товаров на 3,2 миллиона рублей.Девушки заказывали товары с личных аккаунтов или с аккаунтов знакомых, после получения заказов, оформляли отказ и присваивали вещи. Таким образом с июня по октябрь они присвоили одежду, обувь, бытовую технику и телефоны. Часть этих товаров они продали, а часть оставили себе.«Следствием возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Девушкам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает областное управление МВД.