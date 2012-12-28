«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries
Ущерб от махинаций сотрудниц ПВЗ с заказами составил 3,2 миллиона рублей.
Девушки заказывали товары с личных аккаунтов или с аккаунтов знакомых, после получения заказов, оформляли отказ и присваивали вещи. Таким образом с июня по октябрь они присвоили одежду, обувь, бытовую технику и телефоны. Часть этих товаров они продали, а часть оставили себе.
«Следствием возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Девушкам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает областное управление МВД.
