«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Общество
19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries
Происшествия
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Общество
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
«Нет отопления три недели: проводили капремонт и после него все пропало»
Общество
Два БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень введен в трех районах области
Происшествия
На 24 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
4 ноября липчан угостят на Городище
Общество
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Общество
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
У пьяного водителя конфисковали мопед
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Происшествия
Липецкий полицейский — в финале Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»
Общество
Неизвестный мужчина погиб на грязинской трассе
Происшествия
2 и 4 ноября поликлиники работать не будут
Здоровье
Происшествия
3670
сегодня, 09:14
27

19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries

Ущерб от махинаций сотрудниц ПВЗ с заказами составил 3,2 миллиона рублей.

Областное управление уголовного розыска при содействии службы безопасности маркетплейса разоблачило двух 19-летних липчанок: они работали в пункте выдачи заказов и за пять месяцев присвоили товаров на 3,2 миллиона рублей.

Девушки заказывали товары с личных аккаунтов или с аккаунтов знакомых, после получения заказов, оформляли отказ и присваивали вещи. Таким образом с июня по октябрь они присвоили одежду, обувь, бытовую технику и телефоны. Часть этих товаров они продали, а часть оставили себе.

«Следствием возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Девушкам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает областное управление МВД.

мошенничество
3
3
8
4
13

Комментарии (27)

Сначала новые
Нервная мать
6 минут назад
Для нервной, у нас есть ТК РФ, в котором прописано все. Что за унижение- просить белую зарплату? Может на колени упасть? Как и продолжительность рабочего дня! Есть закон! Есть! Почему человек должен просить что- то?
Для Нервной матери
27 минут назад
Нервная мать, да, ПВЗ отношения к маркетплейсу не имеют в отношении найма работников. Но там вполне можно работать официально. С отпусками, больничными. Нужно только сразу это обговорить. Многие кидаются на лишние три-пять тысяч в месяц, устраиваются по серой схеме. Но! Теряют гораздо больше сами в итоге. Все обговаривается при устройстве. Но в 18 лет сейчас никто не умеет разговаривать, тем более в деловом тоне. Беспомощные.
Нервная мать
сегодня, 11:09
Лучше расскажите о том, как этих 18-19-летних работниц- студенток дурят с заработной платой на этих ПВЗ. Официально не оформляют, работают по 14 часов в день. А черная оплата за 13-14 часовой рабочий день по графику 2 через 2 составляет 30 тысяч. Кто кого дурит???
Нервный
56 минут назад
ПВЗ никакого отношения не имеет к маркетплейсам. А воровать нехорошо и 30 тыс. не оправдание.
Мать
сегодня, 11:43
ни нервничай!
алкаш
сегодня, 11:36
30 ? ну норм деньги . я на 20 живу
Ну ты
сегодня, 11:44
30 ? ну норм деньги . я на 20 живу ещё шикуешь, я тебе скажу
Нашли кого обманывать...
сегодня, 10:39
ушлую тётку, которая задумала строить небоскрёб в Москве! А, вы продолжайте ей помогать, сладенькие любители маркет плейсов!!! Теперь из-за вас тотальный дефицит товаров в магазине! Элементарных вещей не купить в обычных магазах!
Нервный
53 минуты назад
Побольше бы таких ушлых. И, наверное, Вы не знаете, что такое дефицит.
Сергей Б
26 минут назад
Побольше бы таких ушлых. И, наверное, Вы не знаете, что такое дефицит. Да откуда она знает? Родилась уже после. И какой дефицит, где? Не понял я вообще ничего из её опуса.
Ответить
Не намазывай
сегодня, 10:52
а я в обычных и не покупаю. в чем проблема
Бывалый
сегодня, 10:10
Темщики малолетние, поколение зуммеров. Ничего, жизнь научит как надо жить, если мозгов не хватает у самих.
Гость
сегодня, 09:40
У нас повсюду реклама продаж автомобилей без показа цен а вместо цен показывают выгоду которая не соответствует при продаже. Наяву обман покупателей и ни ФАС ни Управление по благополучию человека не обращают внимание. Теперь курьеры развозящие продукты не имеют медицинских книжек, они не проходят медосмотры и вот вам привозят продукты курьеры болеющие сифилисом, гонореей, спидом, гепатитом и всякой дрянью. И опять молчат надзорные органы.
Ирина
22 минуты назад
А Вы сами руками в стерильных перчатках овощи-фрукты в магазинах трогаете? Вы в маске? Медицинскую книжку предъявляете при входе в магазин? Вы о чём вообще?! С себя начните.
гость
сегодня, 11:19
а причем здесь органы ,если умишком обделены ,продолжайте заказывать и травитесь,,,,
гостю
сегодня, 10:40
Все перечисленные вами болезни через пакеты с продуктами не передаются и люди с перечисленными вами болезнями так же ходят в магазины и так же берут с полок товары, если вы уж так боитесь заразиться тогда и в магазины не ходите!
Мать-и-мачеха
сегодня, 09:38
Такие молодые! Загубили жизнь себе и родителям. Хотели халявы - теперь посидят за счёт государства.
Да ну
сегодня, 10:09
Не сажают за это. Тем более маленьких таких. У нас нормальная, адекватная страна. Нервы потрепят родителям, резюме испортят. Но это забудется.
Ну да
сегодня, 10:30
Не сажают за это. Тем более маленьких таких. У нас нормальная, адекватная страна. Нервы потрепят родителям, резюме испортят. Но это забудется. Хищение, совершенное по предварительному сговору группой лиц с ущербом свыше 3 млн рублей, является особо крупным размером и подпадает под статью 159 УК РФ «Мошенничество» или статью 158 УК РФ «Кража», в зависимости от обстоятельств. За такое преступление, как правило, предусматривается уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах — до 15 лет
Гость
сегодня, 10:42
Хищение, совершенное по предварительному сговору группой лиц с ущербом свыше 3 млн рублей, является особо крупным размером и подпадает под статью 159 УК РФ «Мошенничество» или статью 158 УК РФ «Кража», в зависимости от обстоятельств. За такое преступление, как правило, предусматривается уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах — до 15 лет Да не посадят их реально, условно дадут и на этом все. Им даже меру пресечения избрали не связанную с лишением свободы.
Юрист
24 минуты назад
Да не посадят их реально, условно дадут и на этом все. Им даже меру пресечения избрали не связанную с лишением свободы. Грамотное замечание про меру пресечения.
Зоркий
сегодня, 09:37
Капец
Самокатчик
сегодня, 09:32
Кто как может так и зарабатывает. У нас любой труд в почёте.
Старик
сегодня, 09:22
Наивное поколение думает, что оно хитрее всех. Особенно в век цифровых технологий.
Верно
сегодня, 10:10
Особенно пенсионеры с советским образованием и воспитанием думают, что умели воспитать детей и внуков. Да ничего они не воспитали, никому ничего не дали.
гость
58 минут назад
Особенно пенсионеры с советским образованием и воспитанием думают, что умели воспитать детей и внуков. Да ничего они не воспитали, никому ничего не дали. что смогут дать и воспитать сегодняшнее поколение современной России своему потомству - банковские кредиты ,безнравственность ,бездуховность ну еще и бальзаминовские сны ,а в реальности - геологов на мусорках и банковских рабов,,,,
аноним
сегодня, 11:11
Особенно пенсионеры с советским образованием и воспитанием думают, что умели воспитать детей и внуков. Да ничего они не воспитали, никому ничего не дали. вот именно, зато наблюдала картину с балкона. как тетка лет 70 накинулассь на девушку. которая в мусорках искала банки аллюминиевые. Все такие важные. получили в свое время от государства квартиры и типа все сами заработали, и кидаются на молодежь, которая выживает как может
