Общество
На улице Депутатской топит бар и магазин

Возможно, произошла утечка на частных сетях.

В редакцию GOROD48 обратились из дома №83А по улице Депутатской. Со слов липчан, с 15 октября подтапливает цокольный этаж дома, а с 24 октября — ещё и магазин «Красное и белое».

— Вода каждый день прибывает, сейчас уже по щиколотку. Неоднократно звонили в единую диспетчерскую службу, напрямую в «РВК», но ничего не меняется. Написали даже губернатору! Обещали решить проблему до 13 ноября, но времени ждать, действительно, нет! Здание сдается в аренду, арендаторы несут убытки и угрожают судом арендодателю, — сообщают липчане.

Как рассказали GOROD48 в «РВК-Липецк», сетей водоснабжения рядом с домом №83А по улице Депутатской уже обследованы.

— Водопровод «РВК-Липецк» расположен далеко от дома. Также на наших сетях не обнаружено видимых утечек. Отметим, что в бар сотрудникам компании попасть не удалось, однако их пустили в расположенный в этом же доме магазин — подтопления его помещений не выявлено. Между тем специалистами отобраны пробы воды из расположенного недалеко и подтопленного колодца связи. Пробы показали, что вода отличается от подаваемой по сетям «РВК-Липецк». Возможно, бар подтапливает из-за утечки на частном трубопроводе его же собственника. Для исключения или подтверждения этого факта необходимо перекрыть кран, расположенный в колодце рядом с домом №83А. Колодец не относится к эксплуатационной ответственности «РВК-Липецк». При этом он засыпан илом и песком. Собственнику необходимо очистить его, а затем перекрыть подачу воды в дом для исключения или подтверждения факта утечки на частных сетях, — сообщили в пресс-служба «РВК-Липецк».
ЖКХ
вода
Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ветеринар.
4 минуты назад
Интересно если пробу воды взять из крана с трубами проложенные 50-60 лет назад они будут подходить под нормы РВК ? Вы же сами не знаете порой чи сети обслуживаете, потому что документацию моль села. А теперь ссылаетесь на нечейные сети или частные.
Ответить
