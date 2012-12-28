Все новости
Общество
290
сегодня, 15:54
9

Дорожники попытаются убрать «вечную лужу» с улицы Парковой

Или хотя бы убрать ее подальше от пешеходного перехода у третьей школы искусств.

Сегодня начали асфальтировать предварительно отфрезерованную дорогу на улице Парковой в Липецке, знаменитую ее вечной лужей у детской школы искусств №3. Делает это компания «Феликс-Групп». Ее представитель на месте работ сообщил GOROD48, что работники «Феликс-Групп» кладут на технике, арендованной у другой дорожной компании, «Инфинити Групп».

7f4af00d-b24d-496a-b5dc-d5063d84cf1f.jpg

3bf8a149-e551-4dc0-ac67-b8ecbb4703b7.jpg

f19623f5-bf3f-4c71-9d91-5617d2d1ade4.jpg

Действительно, улица Парковая — одна из 18 улиц Липецка, которые «Инфинити Групп» должна отремонтировать к 20 ноября летней асфальтобетонной смесью. Возможно, из нежелания рисковать, укладывать асфальт в морозы, компания наняла субподрядчика.

А что будет с вечной лужей на «зебре» у школы искусств? «На этом месте мы поднимем уровень дороги», — сказал нам представитель ООО «Фелиск-Групп». А в управлении главного смотрителя GOROD48 добавили, что в любом случаем эту лужу «размажут», постараются убрать ее подальше от пешеходного перехода.

kvtfudyraocsdvxl206mf4pc5b8jt636.jpg

yh8ex0l1n4rxlgzyugruv3faeedm08w7.jpg

На Парковой нет ливневой канализации. Поэтому после любого мало-мальски обильного дождя участок дороги между Покровским храмом и школой искусств №3 становится глубокой лужей. Проблему подтопления самой низкой части дороги не могли решить годами: для отвода воды городское управление благоустройства просто присылало ассенизаторскую машину. В сентябре мэрия сообщила GOROD48, что прорабатывают возможность отвода воды с улицы Парковой в газон, но детали не сообщила. Возможно, если уровень дороги станет выше за счет более толстого слоя асфальта, то вода и будет уходить в грунт через щели между бордюрами.

Напомним, что этим летом прокуратура через суд понудила управление главного смотрителя Липецка привести в порядок участки улично-дорожной сети в Левобережном районе вблизи детских образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. В списке дорог не по ГОСТу оказалась и дорога на Парковой у детской школы искусств №3.
Сначала новые
гость
5 минут назад
Лужа постоянно стоит и на асфальтовой дорожке к остановке (с которой сделано фото).
Ответить
смотритель зоопарка
17 минут назад
эти бракоделы только хуже сделают
Ответить
Райком
27 минут назад
Когда в место музыкальной школы был райком партии разве была лужа?
Ответить
есть
42 минуты назад
газонные решётки и для грузовиков. Если в самом глубоком месте лужи её уложить, то не будет лужи.
Ответить
Липа
48 минут назад
На лтз не хотите закопать все РАСКОПЫ и положить асфальт по совести?
Ответить
отремонтировали
51 минуту назад
всего с месяц назад Сбер который на Космонавтов 110А. Там есть парковка, прямо напротив Сбера. Так вот там лужища в одном углу парковки-как будто там караси живут. Она там веками после дождей. А сейчас на листве скользко, потом будет еще и мороз... Травмпункт надо ближе переносить. Никому до этой лужи нет дела.
Ответить
сегодня, 16:10
Была лужа, станет облагороженный искусственный водоём!
Ответить
...
сегодня, 16:01
А ещё около бани на Невского заодно. Там рядом. Тоже лужа знатная на повороте. Тоже надо поднимать.
Ответить
знаток
сегодня, 15:59
Там в 50 метрах идет коллектор ливневой канализации на ул. адмирала макарова.
Ответить
