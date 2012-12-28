С жителя Иркутска требуют миллион, который липецкая пенсионерка перевела на «безопасный счёт»
Действия экс-начальника отдела управления ветеринарии квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса
Общество
290
сегодня, 15:54
9
Дорожники попытаются убрать «вечную лужу» с улицы Парковой
Или хотя бы убрать ее подальше от пешеходного перехода у третьей школы искусств.
Действительно, улица Парковая — одна из 18 улиц Липецка, которые «Инфинити Групп» должна отремонтировать к 20 ноября летней асфальтобетонной смесью. Возможно, из нежелания рисковать, укладывать асфальт в морозы, компания наняла субподрядчика.
А что будет с вечной лужей на «зебре» у школы искусств? «На этом месте мы поднимем уровень дороги», — сказал нам представитель ООО «Фелиск-Групп». А в управлении главного смотрителя GOROD48 добавили, что в любом случаем эту лужу «размажут», постараются убрать ее подальше от пешеходного перехода.
На Парковой нет ливневой канализации. Поэтому после любого мало-мальски обильного дождя участок дороги между Покровским храмом и школой искусств №3 становится глубокой лужей. Проблему подтопления самой низкой части дороги не могли решить годами: для отвода воды городское управление благоустройства просто присылало ассенизаторскую машину. В сентябре мэрия сообщила GOROD48, что прорабатывают возможность отвода воды с улицы Парковой в газон, но детали не сообщила. Возможно, если уровень дороги станет выше за счет более толстого слоя асфальта, то вода и будет уходить в грунт через щели между бордюрами.
Напомним, что этим летом прокуратура через суд понудила управление главного смотрителя Липецка привести в порядок участки улично-дорожной сети в Левобережном районе вблизи детских образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. В списке дорог не по ГОСТу оказалась и дорога на Парковой у детской школы искусств №3.
0
0
3
0
3
Комментарии (9)