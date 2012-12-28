В мае Липецкой области угрожают природные пожары
Такие прогнозы сделал Рослесхоз. Но в нашем регионе к пожароопасному сезону уже активно готовятся. Пока — документально.
Как рассказал GOROD48 первый заместитель министра лесного хозяйства Липецкой области Николай Есипов, в регионе уже готовятся к пожароопасному сезону. Пока — документально, потому что снег в липецких лесах ещё не сошёл. 12 марта губернатор Игорь Артамонов утвердил «Сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год».
Кроме того, комиссия Департамента лесного хозяйства по ЦФО проверила готовность лесопожарных формирований министерства лесного хозяйства области к пожароопасному сезону. Проверяли нормативную документацию, регламентирующую работу ведомства в период пожароопасного сезона, техническую готовность лесопожарных станций к предупреждению возникновения возгораний и мерам реагирования на нештатные ситуации. Особое внимание уделялось оснащенности и работоспособности станций «Лесопожарного центра» в муниципальных округах.
В Липецкой области уже приведены в готовность девять специализированных лесопожарных станций и три пожарных поста. Они оснащены необходимым снаряжением и пожарной техникой.
Синоптики прогнозируют, что в течение 10 дней снег в липецких лесах сойдёт. И тогда лесники проведут другие меры противопожарной безопасности, и приступят к созданию искусственных противопожарных барьеров — обустройству минерализованных полос, установке аншлагов с агитационными материалами и шлагбаумов на въезде в леса.
