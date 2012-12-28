490
сегодня, 16:26
6

В мае Липецкой области угрожают природные пожары

Такие прогнозы сделал Рослесхоз. Но в нашем регионе к пожароопасному сезону уже активно готовятся. Пока — документально.

РИА Новости со ссылкой на начальника управления охраны лесов от пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Евгения Писаревского сообщают, что в апреле в России начнётся сезон природных пожаров. По прогнозам, в апреле под угрозу попадает вся южная половина Европейской части России, Забайкалье и Приморье, а в мае география угроз может расшириться на Оренбургскую, Иркутскую, Омскую, Псковскую, Новгородскую, Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Липецкую, Тамбовскую области.

Как рассказал GOROD48 первый заместитель министра лесного хозяйства Липецкой области Николай Есипов, в регионе уже готовятся к пожароопасному сезону. Пока — документально, потому что снег в липецких лесах ещё не сошёл. 12 марта губернатор Игорь Артамонов утвердил «Сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год».

Кроме того, комиссия Департамента лесного хозяйства по ЦФО проверила готовность лесопожарных формирований министерства лесного хозяйства области к пожароопасному сезону. Проверяли нормативную документацию, регламентирующую работу ведомства в период пожароопасного сезона, техническую готовность лесопожарных станций к предупреждению возникновения возгораний и мерам реагирования на нештатные ситуации. Особое внимание уделялось оснащенности и работоспособности станций «Лесопожарного центра» в муниципальных округах.

В Липецкой области уже приведены в готовность девять специализированных лесопожарных станций и три пожарных поста. Они оснащены необходимым снаряжением и пожарной техникой.

Синоптики прогнозируют, что в течение 10 дней снег в липецких лесах сойдёт. И тогда лесники проведут другие меры противопожарной безопасности, и приступят к созданию искусственных противопожарных барьеров — обустройству минерализованных полос, установке аншлагов с агитационными материалами и шлагбаумов на въезде в леса.
Комментарии (6)

Щорс
сегодня, 18:18
Были времена при советской власти лес, река были доступены для народа, а сейчас одно нельзя нельзя нельзя, хотя по областному городу убывает численность населения.
Садовод
сегодня, 18:13
Если прошлогодний бурьян не выкашивать, то все потуги начальства - просто для птички. И не надо всё валить на шашлычников, простая бутылка может сработать как линза, не говоря уже про окурок из машины
Катюшка
сегодня, 17:51
В деревне Большой Мечек(хлевенский район)уже все овраги сгорели,черные стоят.каждый год поджигает один и тот же чудик.Теперь все Малинино подожжет небось опять.
Я просто спросить.
сегодня, 17:26
Почему Липецкой области все угрожают? То бла а теперь пожары! Мы че самые такие убогие?
Правда
сегодня, 17:09
А шо,теперь кто в лесах понастроился-выселят?
Сейчас
сегодня, 16:40
Пожаров больше чем летом.
