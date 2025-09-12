Воду с пешеходного перехода на улице Парковой отведут в газон

В мэрии решили, как справиться с подтоплением участка дороги между Покровским храмом и третьей школой искусств в Липецке.

После любого мало-мальски обильного дождя участок дороги на улице Парковой между Покровским храмом и школой искусств №3 становится глубокой лужей. Эту глубокую лоханку водители, которые сворачивают на Прокатную с проспекта Мира, пытаются объехать даже по тротуару, а у тех, кто сворачивает на Прокатную с улицы Адмирала Макарова, нет вариантов, кроме как пересекать лужу.Проблему подтопления этого участка, который находится в самой низкой точке дороги, не могли решить годами: для отвода воды городское управление благоустройства просто присылало ассенизаторскую машину.И вот забрезжил свет в конце туннеля. В мэрии GOROD48 рассказали, что прорабатывают возможность отвода воды с улицы Парковой в газон, но детали не сообщили. Но если задачу попытаются решить обустройством дренажного колодца, то толку из этой затеи будет мало: практика показала, что они быстро заиливаются и со своей задачей не справляются.