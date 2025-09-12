Все новости
Общество
281
56 минут назад
2

Воду с пешеходного перехода на улице Парковой отведут в газон

В мэрии решили, как справиться с подтоплением участка дороги между Покровским храмом и третьей школой искусств в Липецке.

После любого мало-мальски обильного дождя участок дороги на улице Парковой между Покровским храмом и школой искусств №3 становится глубокой лужей. Эту глубокую лоханку водители, которые сворачивают на Прокатную с проспекта Мира, пытаются объехать даже по тротуару, а у тех, кто сворачивает на Прокатную с улицы Адмирала Макарова, нет вариантов, кроме как пересекать лужу.

a95be9bf-e1e9-4452-9bd5-ecc0d47e7e70.jpg+2025-09-12-09.13.04+niz.jpg

8cebe342-313b-4841-93b1-6e3dd8b7def9.jpg+2025-09-12-09.06.04+niz.jpg

Проблему подтопления этого участка, который находится в самой низкой точке дороги, не могли решить годами: для отвода воды городское управление благоустройства просто присылало ассенизаторскую машину.

И вот забрезжил свет в конце туннеля. В мэрии GOROD48 рассказали, что прорабатывают возможность отвода воды с улицы Парковой в газон, но детали не сообщили. Но если задачу попытаются решить обустройством дренажного колодца, то толку из этой затеи будет мало: практика показала, что они быстро заиливаются и со своей задачей не справляются.
лужа
ливневка
0
0
2
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ё маё
12 минут назад
Сделайте там пруд и заведите уток. А если рыб запустите туда, ваще горожане восторге будут.
Ответить
39 минут назад
Дорожники нашли низкую точку дороги и обустроили её. Липецк - край болотный!
Ответить
