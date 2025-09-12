Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Депутаты-металлурги: «Это очень важное событие и для жителей города, и для работников комбината»
Воду с пешеходного перехода на улице Парковой отведут в газон
В мэрии решили, как справиться с подтоплением участка дороги между Покровским храмом и третьей школой искусств в Липецке.
Проблему подтопления этого участка, который находится в самой низкой точке дороги, не могли решить годами: для отвода воды городское управление благоустройства просто присылало ассенизаторскую машину.
И вот забрезжил свет в конце туннеля. В мэрии GOROD48 рассказали, что прорабатывают возможность отвода воды с улицы Парковой в газон, но детали не сообщили. Но если задачу попытаются решить обустройством дренажного колодца, то толку из этой затеи будет мало: практика показала, что они быстро заиливаются и со своей задачей не справляются.
