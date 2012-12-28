Лишённый прав пьяный мотоциклист улетел в кювет

Его оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили прав на два года.

Елецкий районный суд оштрафовал на 200 тысяч рублей и лишил прав на два года 30-летнего мотоциклиста за пьяную езду. Мужчину осудили по части первой статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Мотоциклист дважды за год попался на пьяной езде. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне 2024 года он был привлечен к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения — его оштрафовали и лишили прав на 1,5 года.Но уже мае 2025 года он снова сель пьяным за руль мотоцикла «Хонда» и на дороге Орел-Тамбов не справился с управлением, после чего съехал в кювет, и мотоцикл перевернулся. На этот раз водитель прошёл медосвидетельствование, которое подтвердило — он был пьян.