Происшествия
сегодня, 16:05
Лишённый прав пьяный мотоциклист улетел в кювет
Его оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили прав на два года.
Мотоциклист дважды за год попался на пьяной езде. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне 2024 года он был привлечен к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения — его оштрафовали и лишили прав на 1,5 года.
Но уже мае 2025 года он снова сель пьяным за руль мотоцикла «Хонда» и на дороге Орел-Тамбов не справился с управлением, после чего съехал в кювет, и мотоцикл перевернулся. На этот раз водитель прошёл медосвидетельствование, которое подтвердило — он был пьян.
