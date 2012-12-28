Все новости
Данцев не комментирует слухи о закрытии «Знамени Труда», Фролов будет разбираться в причинах неудач

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

После поражения в Орехове-Зуеве от «Знамени Труда» - 0:2 и.о. главного тренера «Металлурга» выглядел мрачно.

- Сложно что-либо комментировать. Проиграли, несмотря на то, что до счёта 2:0 у «Знамени Труда» практически не было голевых моментов, за исключением двух стандартов – углового, после которого они открыли счёт и пенальти. Потом, понятно, мы побежали отыгрываться, оголили зоны, и возможностей у хозяев стало больше. Проиграли, видимо, потому, что не выдержали борьбу.

- После домашней победы над тульский «Арсеналом-2» (24 августа – 1:0, прим.) «Металлург» не может выиграть уже 8 матчей подряд. С чем это связано?

- Будем думать над этим, искать причины, прежде всего, в себе: что мы не так делали, почему серия действительно затянулась. Пока ответа нет.

- Как сегодня повлияли кадровые проблемы? В частности, без лидера команды по системе «гол+пас» атака не блистала…

- Естественно, повлияли. Сегодня мы даже проиграли «всухую», хотя до этого даже в неудачных матчах хоть по одному голу забивали. Хотя отсутствие Егора – это не главная причина поражение. Не только в Глухове дело.

- Кто-то из травмированных вернутся в строй к заключительной игре 1 ноября на своём поле с белгородским «Салютом»?

- Будем надеяться на наш медицинский штаб, что сумеют поставить на ноги кого-то из травмированных.

- Сегодня липецкие болельщики с трибун упрекали футболистов, что они якобы слишком рано мысленно ушли в отпуск. Как можете это прокомментировать?

- Болельщикам всё видно… Мы разговариваем с ребятами, пытаемся донести, что у нас осталась ещё одна игра в чемпионате – с лидером турнира «Салютом» и «уходить в отпуск» до её окончания неправильно.

Главному тренеру хозяев Александру Данцеву местные блогеры прямо на пресс-конференции подарили флаг его малой родины Каменска-Шахтинского Ростовской области и заставили вспомнить яркие моменты карьеры 41-летнего бывшего игрока «Ростова» и «Урала». После всей мемуаристки забавно прозвучало заявление Данцева в ответ на вопрос о слухах о закрытии «Знамени Труда», что он на пресс-конференции готов обсуждать только прошедший матч. Видимо, всё-таки дыма без огня не бывает, иначе тренер выступил бы с опровержением.

- Я в очередной раз горжусь своими парнями, - патетично начал он. – Они большие молодцы: о чём договариваемся, всё выполняют. Сегодня победили заслуженно. Понимали, что Липецк выходит из обороны через короткий и средний пас, поэтому поставили акцент на прессинг. В первом тайме очень много мячей забрали вверху, провели много атак, и гол с этого пошел – стандарт заработали. И стандарт наигранный наш прошёл. Во втором тайме тоже создали много моментов, у Липецка же момент был только один. Это была наша заключительная игра на своём поле, поэтому попросил ребят выложиться по полной, чтобы попрощаться с болельщиками на хорошей ноте.

- «Знамя Труда» идёт на 4-м месте, хотя перед началом сезона планировали бороться за самые высокие позиции. Что пошло не так?

- Да, неоднозначный сезон. Более глубокий анализ я сделаю позже. Если вкратце – ключевым стало поражение дома от «СКА-Хабаровск-2» (20 сентября, 1:2, прим). Это был ключевой момент в том, что мы сейчас боремся не за 1-е место. Но на это были свои причины, я сейчас не буду о них говорить. Более глубокий разбор сделаем уже после окончания сезона: 2 или 3 ноября, когда вернёмся из Санкт-Петербурга, встретимся с руководством клуба и пообщаемся.

- Разное пишут про вашу команду: что на выездные матчи из-за экономии не берут даже ваших помощников, и что «Знамя Труда» после окончания сезона вообще может прекратить существование. Можете что-то прокомментировать?

- Мне уже пытались задать этот вопрос после нашей предыдущей игры в Волгограде. Смотрите…. Сегодня у нас была игра с «Металлургом» (Липецк), я готов отвечать на вопросы только по этой игре.

- Тогда назовите ключевые факторы, которые принесли сегодня победу вашей команде.

- Активный прессинг, мастерство в атаке и стандартные положения.



Полностью ответы тренеров в видеофайлах.
