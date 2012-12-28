Данцев не комментирует слухи о закрытии «Знамени Труда», Фролов будет разбираться в причинах неудач

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

- Разное пишут про вашу команду: что на выездные матчи из-за экономии не берут даже ваших помощников, и что «Знамя Труда» после окончания сезона вообще может прекратить существование. Можете что-то прокомментировать?





- Мне уже пытались задать этот вопрос после нашей предыдущей игры в Волгограде. Смотрите…. Сегодня у нас была игра с «Металлургом» (Липецк), я готов отвечать на вопросы только по этой игре.





- Тогда назовите ключевые факторы, которые принесли сегодня победу вашей команде.





- Активный прессинг, мастерство в атаке и стандартные положения.





