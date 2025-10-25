Ламповый стадион, «живой памятник» российского футбола и разорванный в клочья состав «Металлурга»

Подробности вчерашней игры в Орехове-Зуеве.

Судя по сообщениям в СМИ и социальных сетях, сейчас дела у «Знамени Труда» не очень – на выездные матчи не берут даже помощников главного тренера и массажистов – из соображений экономии. Владелец клуба, связанный со строительным бизнесом, переживает не лучшие времена и в конце сезона может вообще закрыть клуб. Официально эту информацию не комментируют, в частности главный тренер Александр Данцев отказался говорить о ней на пресс-конференции. По данным GOROD48, почти все футболисты команды написали заявления в Палату РФС о разрешении споров с жалобами на невыплату зарплаты в течение нескольких месяцев.









Болельщики старейшей команды России





К выбывшим давно из-за травм Александру Данилову, Даниилу Кашмину, Дмитрию Бушуеву (присутствовал на стадионе в качестве зрителя) и дисквалифицированному Егору Ананьеву добавились испытывающие проблемы со здоровьем Кирилл Донцов, Даниил Черняков и самый креативный игрок команды Егор Глухов, для которого сезон, похоже, досрочно закончен. Не до конца вылечился и вратарь Александр Кобзев и если бы Никите Яворскому потребовалась бы замена, страшно представить, чем это могло обернуться.В Орехове-Зуеве в распоряжении и.о. главного тренера Евгения Фролова имелись всего 3 запасных полевых футболиста.









Болельщики поддержали липецкую команду и в Подмосковье

А пропустили липчане в результате детской ошибки при розыгрыше мяча на своей половине поля – очень похожей на ту, которая привела к первому пропущенному мячу и в прошлом туре в Хабаровске (1:2). На этот раз вынужденному вновь закрывать брешь в центре обороны капитану команды Дмитрию Пахомову удалось самоотверженно выбить мяч на угловой, но после розыгрыша корнера на 23-й минуте и был пропущен мяч. Капитан «Знамени Труда» Илья Кубышкин закрутил мяч в штрафную так, что он даже не кого не коснулся и по коварной траектории юркнул в дальний угол – 1:0.









Пахомов почти сумел исправить ошибку партнёров...









... Но спустя минуту хозяева всё равно праздновали успех

До перерыва хозяева имели пару возможностей увеличить счёт, но забить им удалось в начале второго тайма с пенальти. По мнению воронежского судьи Артёма Клюева, который указывает на 11-метровую отметку в среднем в своём каждом втором матче второй лиги, Пахомов в борьбе коснулся мяча рукой.









Судья Клюев, любитель пенальти





В прошлом туре в Хабаровске Яворский пенальти отбил, но на этот раз Владислав Морозов «не оставил ему шансов.



В вашем браузере отключен JavaScript

На 68-й минуте у липчан возник чуть ли не единственный шанс вернуться в игру, когда лучший бомбардир Денис Сёмин с середины поля убегал один на один с голкипером, но центральный защитник Денис Кайков продемонстрировал завидные спринтерские возможности и сумел заблокировать удар.













Борьбы было много. Но до конца в нашей команде боролись не все

В конце матча на замену у хозяев вышел «живой памятник» Российского футбола Александр Ставпец, бывший форвард «Ростова», «Ротора», «Урала» и ещё дюжины клубов. Последний мощный сезон он провёл в первой лиге в 2021/22 гг., когда в качестве капитана обеспечил «Томи» сохранение прописки в дивизионе, став третьим бомбардиром турнира с 17-ю голами. «Металлург» в том розыгрыше, напомним, покинул «Лучшую лигу мира». Впрочем, вчера за отведённую ему игровую четверть часа Стапвец ничем не запомнился.









Можно отметить и дебют за "Металлург" Егора Комелькова (на заднем плане)

25 октября. Орехово-Зуево. Стадион «Спартак». 287 зрителей.





Фото Александр Бондарева (пресс-служба "Знамени Труда")

Липецкий «Металлург» уступил на выезде «Знамени Труда» (Орехово-Зуево) – 0:2.Несколько туров назад «сталевары» лишились шансов за один сезон вернуться в подгруппу «Серебро» и, похоже, утратили мотивацию. Встречу в Подмосковье на одном из самых ламповых стадионов России они провели, что называется, без огонька.«Знамя Труда» считается старейшим профессиональным клубом России, оно было основано ещё в 1909 году, а в 1962 году играло в финале Кубка СССР, в котором уступило донецкому «Шахтёру» - 0:2. Стадион же был открыт в 1914 году – в год начала Первой мировой войны, правда в 2019-20 гг. сооружение с единственной трибуной было реконструировано и сейчас имеет вполне современный вид. Перед входом на стадион установлен памятник в виде мяча с автографами девяти футболистов, разбившихся в автокатастрофе 27 мая 2004 года.Тем не менее, на футбольных полях команда Орехово-Зуево пока знамени не опускает, перед визитом «Металлурга» обыграла в гостях крепкий волгоградский «Ротор-2» - 3:0, и хотя рассталась с надеждами на призовую «тройку», не хочет опускаться ниже занимаемого сейчас 4-го места.У «Металлурга» в конце сезона швах составом. Напомним, что из-за долгов прошлых лет перед РФС наша команда весь сезон не может заявить больше 21 футболиста (в первом круге было 18), поэтому менять травмированных некем.В атаке «Металлург», мягко говоря, не блеснул – всего 3 удара по воротам и ни одного в створ.А на 85-й минуте Морозов мог довести счёт до крупного, однако Яворский помешал ему реализовать футбольный буллит.«Металлург» остался на 7-м месте, но после волевой победы «Рязани» дома над обнинским «Квантом» - 2:1 лишился шансов подняться выше. И ниже липчане тоже не опустятся, наше итоговое место – 7-е.1 ноября в 19:00 наша команда в заключительном туре примет белгородский «Салют», для которого это будет главный матч года – в случае победы соседи обеспечат себе 1-е место и выход в «Серебро».К слову, «Салют» идёт как бы на шажочек впереди «Металлурга»: раньше нас на год вылетел из буфера и тоже не сумел вернуться на следующий год. А со второй попытки близок к триумфу. Вот бы и нам так в следующем году!1:0 – Кубышкин, 23. 2:0 – Влад-в Морозов, 55, с пен.15.Ден.Терехов. 29.Игнатович. 21.Кайков. 5.Н.Лебедев (77. Сав.Пономарёв, 75). 97.Босенков. 22.Голубцов (33.Агалаков, 66). 11.Дворецков. 13.Кубышкин (к) (8.Сабусов, 66). 7.А-др Кукушкин (10.Е.Морев, 66). 17. Влад-в Морозов. 88. Дм.Савин (61.Ставпец, 75).74.Яворский. 67.Ткачук. 8.Д.Пахомов (к). 19.Бардтдинов. 4.Горунков. 28.Кононенко. 15.Елизаров (12.Вад.Ролдугин, 77). 27.Казимов (87.Комельков, 84). 6.Бурыкин. 31.Гайдук (11.Н.Панов, 62). 7.Сёмин.Кононенко, 90+2.Арт.Клюев (Воронеж), Т.Валов, Н.Сахаров (оба Москва).И.Голубев (Орехово-Зуево).Д.Пятаев (Пермь).