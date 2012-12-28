Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
Очередной циклон принесет в Липецкую область дожди
На улице будет теплее обычного.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 октября в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем дожди. Ветер южный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +4 до +9 градусов, днем — от +9 до +14.
В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем дожди. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем — от +10 до +12 градусов.
День 25 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году — 12 градусов мороза.
