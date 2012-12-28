Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов
Общество
41 минуту назад
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 18 октября без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
