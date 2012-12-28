Все новости
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Общество
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Срезал два куска мяса, а остальное выбросил: задержан подозреваемый в краже быка
Происшествия
Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!
Общество
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Общество
«У нас хотят закрыть больницу, в которой нуждается полрайона!»
Общество
В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов
Происшествия
Статистика: в Липецкой области дорожали яйца и соль, дешевел сахар
Экономика
Во время ночной драки у кальян-бара в ход пошёл складной нож
Происшествия
Кражу кошелька из тележки в магазине записали камеры
Происшествия
Грязинец поссорился с соседом и сжёг ему веранду и машину
Происшествия
«Пятёрку» украли из гаражного кооператива на эвакуаторе
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
25-летний закладчик отправился на семь лет в колонию
Происшествия
Более 6 000 сотрудников НЛМК приняли участие в осенней Неделе здоровья
НЛМК Live
Общество
251
41 минуту назад

На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 18 октября без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27 по проспекту Победы, №№ 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина, №№ 30, 53, 57 по улице Неделина, № 3 на площади Победы. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
Комментарии

