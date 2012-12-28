На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 18 октября без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27 по проспекту Победы, №№ 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина, №№ 30, 53, 57 по улице Неделина, № 3 на площади Победы.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.