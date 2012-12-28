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сегодня, 14:51
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В общих тратах липчан на платные услуги треть приходятся на ЖКУ

Доля расходов жителей Липецкой области на услуги ЖКХ составила 34%.

45,6 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению Липецкой области в январе-апреле 2026 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года он увеличился в сопоставимых ценах на 5,9%, сообщает Липецкстат. 

Услуги ЖКХ остаются у жителей региона главной статьей расходов среди всех платных услуг — на их долю за первые четыре месяца пришлось 34%. Бытовые услуги составили 14% от общего объема, медицинские и телекоммуникационные — по 12%, транспортные — 11%.

На бытовые услуги липчане потратили в январе-апреле более 6,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах больше на 4,1%, чем за тот же период прошлого года. Здесь 30% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 22% – ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
гость
36 минут назад
Цены не подъемные!!! ВСЕ РАСТЕТ В ЦЕНЕ КРОМЕ ЗАРПЛАТЫ В 40000 СТАБИЛЬНА! ЖКХ ОПЛАТИЛ+ИНТЕРНЕТ,СОТОВУЮ СВЯЗЬ и КУПИЛ ПРОДУКТЫ (АПТЕКА) МИНУС 20000. И ВЫЖИВАЙ, КАК ХОЧЕШЬ НАЗЫВАЕТСЯ!!!! А ТАК МЫ ИДЕМ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ КОТОРОГО НЕ ВИДНО!!!!
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Ольга
6 минут назад
Оклад у учителя с 1-ой категорией 16800, чтобы эти 40 получить, надо из школы не выходить
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Плотников
52 минуты назад
Вообще-то больше половины!
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