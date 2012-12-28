Общество
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55 минут назад
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Льготные выплаты участковым, патрульным и сотрудникам ПДН продлены до октября
За время действия льготы преступность в Липецкой области снизилась, утверждают в региональном министерстве безопасности.
Закон о дополнительных выплатах областной Совет принял 16 апреля этого года. С этого времени, как рассказал региональный министр безопасности Алексей Кащеев, преступность в области снизилась на 17,7%, в том числе преступления, совершенные в общественных местах сократились на 7,9%, а на улицах — на 20,7%. На 17,87% меньше стало преступлений, совершенных пьяными. На 18,7% сократилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, и на 18,6% — несовершеннолетними.
Комитет также поддержал продление до 1 октября мер социальной поддержки сотрудникам уголовно-исполнительной системы. Средний и старший начальствующий состав (штатная численность которого в регионе составляет 489 человек) получит по 15 000 рублей, младший (штатная численность 695 человек) — по 30 000 рублей в квартал. Прибавка обойдется бюджету области в 28 миллионов рублей.
Комитет предложил сессии Совета, которая назначена на 16 июня, согласиться с продлением социальных выплат силовикам.
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