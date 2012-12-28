Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
«Детей просто сносят толпой»
С 1 октября автобусный маршрут № 343 обслуживает муниципальный перевозчик. Жители Дачного, говорят, что из расписания автобуса пропал утренний рейс.
«Из поселка Дачного стало уехать невозможно! Мало того, что маршрут отдали муниципалам с автобусами, в которых не то что сидячих, стоячих мест очень мало, так еще убрали рейс на 6.42. В итоге получается рейс на 6.30, а следующий на 6.59. Это просто кошмар! Жители поселка берут автобус штурмом, на 6.59. Уже с остановки «Поссовет» люди не влазят в автобус. Сейчас период, когда поехали ученики и студенты. Детей просто сносят толпой. И так на протяжении недели. Жители поселка Дачный готовят обращение в администрацию, не особо надеясь на какой-то результат!», — такое письмо пришло в редакцию от Татьяны Шандыбиной.
Мэрия ситуацию не видит в таких черных красках, как жительница Дачного. Администрация Липецка сообщила GOROD48, что рейс на 06:42 отменен «в связи с необходимостью оптимизации транспортной работы в условиях возрастающей нагрузки на улично-дорожную сеть города, наличия дублирующих маршрутов, ограниченности водительских кадров в транспортной отрасли и ограниченности бюджетных средств». Новое расписание сформировано «в соответствии со сложившимся пассажиропотоком. Интервал в часы пик на маршруте составляет 20-25 минут».
По данным мэрии, вместимость автобусов АО «Липецкий пассажирский транспорт», обслуживающих маршрут № 343, соответствует вместимости машин предыдущего перевозчика.
«Департамент транспорта продолжит следить за ситуацией и при необходимости будет вносить изменения в работу транспорта», — добавили в мэрии.
