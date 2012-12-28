Все новости
На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей
Происшествия
Аттракционы «Петропарка» готовы к запуску: мэрия ждет разрешения Ростехнадзора
Общество
В Тербунском районе простились с погибшим военнослужащим
Общество
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
Это Сселки: водитель с парковки магазина выехал на встречку
Общество
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
«Детей просто сносят толпой»
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
В области объявлен отбой красного и желтого уровней опасности
Происшествия
Письмо из Липецка в Липецк шло год и восемь месяцев
Общество
Кражу наушников записала камера наблюдения
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
«20 лет машине, а она не подводила»
Происшествия
Желтый уровень тревоги объявлен в Липецкой области
Общество
Общество
1362
сегодня, 09:32
22

«Детей просто сносят толпой»

С 1 октября автобусный маршрут № 343 обслуживает муниципальный перевозчик. Жители Дачного, говорят, что из расписания автобуса пропал утренний рейс.

Жители поселка Дачного пожаловались на  изменения в расписании автобуса № 343. С 1 октября его обслуживает АО «Липецкий пассажирский транспорт» и из расписания пропал популярный утренний рейс. 

«Из поселка Дачного стало уехать невозможно! Мало того, что маршрут отдали муниципалам с автобусами, в которых не то что сидячих, стоячих мест очень мало, так еще убрали рейс на 6.42. В итоге получается рейс на 6.30, а следующий на 6.59. Это просто кошмар! Жители поселка берут автобус штурмом, на 6.59. Уже с остановки «Поссовет» люди не влазят в автобус. Сейчас период, когда поехали ученики и студенты. Детей просто сносят толпой. И так на протяжении недели. Жители поселка Дачный готовят обращение в администрацию, не особо надеясь на какой-то результат!», — такое письмо пришло в редакцию от Татьяны Шандыбиной.

Мэрия ситуацию не видит в таких черных красках, как жительница Дачного. Администрация Липецка сообщила GOROD48, что рейс на 06:42 отменен «в связи с необходимостью оптимизации транспортной работы в условиях возрастающей нагрузки на улично-дорожную сеть города, наличия дублирующих маршрутов, ограниченности водительских кадров в транспортной отрасли и ограниченности бюджетных средств». Новое расписание сформировано «в соответствии со сложившимся пассажиропотоком. Интервал в часы пик на маршруте составляет 20-25 минут».

По данным мэрии, вместимость автобусов АО «Липецкий пассажирский транспорт», обслуживающих маршрут № 343, соответствует вместимости машин предыдущего перевозчика.

«Департамент транспорта продолжит следить за ситуацией и при необходимости будет вносить изменения в работу транспорта», — добавили в мэрии.
Комментарии (22)

Валентина
15 минут назад
Родные мои, потерпите. Там, за горами нас ждёт светлое будущее. Но это не точно.
Ответить
Сима
19 минут назад
С начала октября, даже 35 маршрут стал пропускать рейсы. Грустно, у нас кроме 35 маршрута ничего не ходит.
Ответить
777
25 минут назад
Вы посмотрите, какой средний интервал стал на 343 маршруте: увеличился минимум в 2 раза с момента передачи МУП был порядка 15 мин а сейчас от 30 и выше.
Ответить
Ну
3 минуты назад
Главное, чтобы он соблюдался. Тогда можно точно ко времени подходить и свободно уезжать.
Ответить
Лора
27 минут назад
Не мешало бы проверить 28-й маршрут. Часто жду порядка 40 минут, но это совершенно неприемлемо. Одни 8-ки едут. У меня возмущение неужели с 8-ки нельзя снять транспорт, чтобы 28-й не ожидать до 40-50 минут? Кошмар, ужас! 8, 27,30,35 едут а нам домой быстрей пешком прийти чем дождаться 28 автобус.
Ответить
Тетка
29 минут назад
Такая же беда с 330. То через 10 минут ходил, а теперь ждала 25 минут утром. Автобусы не комфортные, сидений мало, проходы узкие, в салоне некомфортно и скользско , когда сыро на улице.
Ответить
Ну уж
2 минуты назад
Про комфорт как-то неуместно говорить, когда транспорта и водителей мало. Ездить можно. Не лимузин же должен быть?
Ответить
Елена
29 минут назад
Ну что вы ноете? У нас в грязях вообще после семи вечера во многие районы автобусы отменили, добирайся по темноте как хочешь. Кругом одна забота о населении
Ответить
Fazer
32 минуты назад
Предлагаю передать маршрут 343 перевозчику 40-го направления. Пусть курсирует для жителей дачного массива подвозной бесплатный маршрут 34к Ст.Казинка- Дачный в количестве 1 машины по кругу. Маршрут должен ходить, чтобы люди могли бесплатно по одному билету на 40-вом выбираться в город. Не будет и конкуренции на этом участке, а значит, гонок и "отжима" пассажиров друг у друга. А 40-вому можно было бы добавить более поздний рейс от Вокзала, сейчас крайний рейс в 22:35, можно было сделать и разрывной рейс, например, на 23:35.
Ответить
С
32 минуты назад
Рынок всё отрегулирует. Главное свободная экономика и частное предпринимательство
Ответить
Про
33 минуты назад
Мэрии на людей.... Они и слушать не хотят тех, кто пользуется общественным транспортом, сами-то на комфортабельных авто ездят. Отжали прибыльные маршруты. Ясное дело, что их деньги волнуют, а не пассажиры.
Ответить
Р
43 минуты назад
По плану. Главное форумы и ложь что все хорошо и чем хуже в стране тем ложь наглее.
Ответить
