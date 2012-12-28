35-летняя липчанка перевела мошенникам на шесть номеров 1 248 000 рублей

А 65-летнего липчанина обманули при покупке автомобиля в Telegram.

9 октября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 35-летняя женщина, которую мошенники обманули ещё в августе. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в течение 10 дней женщина переводила деньги на «безопасный счёт» по шести номерам телефона. В общей сложности она лишилась 1 248 000 рублей.65-летний липчанин хотел купить в Telegram-канале автомобиль и перевёл продавцу-мошеннику 380 000 рублей.57-летняя женщина увидела в Telegram рекламу и решила заработать на инвестициях. С августа она перевела мошенникам 192 000 рублей.24-летнего жителя Липецкого округа обманули при покупке автозапчастей. Продавцу-мошеннику он отправил 10 000 рублей.22-летнюю жительницу Станового убедили в том, что кто-то оформил доверенность на распоряжение её средствами и имуществом. Она испугалась, передала конфиденциальные данные и лишилась 79 000 рублей.