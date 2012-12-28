Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
35-летняя липчанка перевела мошенникам на шесть номеров 1 248 000 рублей
А 65-летнего липчанина обманули при покупке автомобиля в Telegram.
65-летний липчанин хотел купить в Telegram-канале автомобиль и перевёл продавцу-мошеннику 380 000 рублей.
57-летняя женщина увидела в Telegram рекламу и решила заработать на инвестициях. С августа она перевела мошенникам 192 000 рублей.
24-летнего жителя Липецкого округа обманули при покупке автозапчастей. Продавцу-мошеннику он отправил 10 000 рублей.
22-летнюю жительницу Станового убедили в том, что кто-то оформил доверенность на распоряжение её средствами и имуществом. Она испугалась, передала конфиденциальные данные и лишилась 79 000 рублей.
